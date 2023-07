Yokohama Marinos-Manchester City è un’amichevole e si gioca domenica alle 12:00: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Lo scorso 10 giugno, nella finale di Istanbul contro l’Inter, il Manchester City ha coronato il sogno che inseguiva da più di un decennio, da quando il club è stato acquistato dal ricchissimo sceicco Mansour: vincere la Champions League. Dopo diversi tentativi andati a vuoto Pep Guardiola è riuscito a portare i Citizens per la prima volta sul tetto d’Europa, tornando a sollevare la coppa dalle grandi orecchie dai tempi del Barcellona.

Ma la Champions è stata solamente la ciliegina sulla torta di una stagione irripetibile, in cui De Bruyne e compagni hanno realizzato il cosiddetto Treble – Premier League, FA Cup e Champions League nel giro di pochi giorni – un’impresa che in passato in Inghilterra era stata realizzata solo dagli odiati cugini del Manchester United. Confermarsi non sarà semplice, anche se la fame di vittorie è ancora parecchia ed il tecnico catalano stavolta avrà il vantaggio di iniziare la nuova stagione senza particolari pressioni. Il suo Manchester City riparte dal Giappone, dove disputerà un paio di amichevoli in attesa del primo impegno ufficiale (6 agosto) contro l’Arsenal, nel match che assegnerà il Community Shield.

La prima è con i Yokohama Marinos, blasonato club nipponico che da qualche anno fa parte della “galassia” del City Football Group.

Il campionato giapponese è in pieno svolgimento – la squadra guidata dall’australiano Kevin Muscat ha giocato l’ultima partita una settimana fa, perdendo 1-0 con il Kawasaki Frontale – motivo per cui il City si troverà di fronte un avversario più pronto dal punto di vista atletico, che tra l’altro in settimana ha rifilato 6 gol agli scozzesi del Celtic (6-4). Guardiola sul mercato ha perso Gundogan e Mahrez – quest’ultimo ormai a un passo dall’Al-Ahli – ma ha acquistato Kovacic dal Chelsea. L’ex interista dovrebbe partire titolare in una formazione sperimentale in cui troverà verosimilmente spazio anche il giovane McAtee.

Come vedere Yokohama Marinos-Manchester City in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Yokohama Marinos e Manchester City è in programma domenica alle 12:00 al Japan National Stadium di Tokyo, in Giappone, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Pep Guardiola. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Non scenderà in campo il “vero” Manchester City, tra una formazione infarcita di riserve ed una condizione atletica ancora precaria. La vittoria dei campioni d’Europa in carica dovrebbe arrivare ugualmente, anche se è probabile che i giapponesi segnino almeno una rete in un match da più di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Yokohama Marinos-Manchester City

YOKOHAMA MARINOS (4-2-3-1): Ichimori; Matsubara, Dudu, Kamijima, Nagato; Fujita, Watanabe; Miyaichi, Nishimura, Elber; Lopes.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Phillips; Lewis, Kovacic, McAtee, Foden; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3