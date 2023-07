Tennis, compleanno da diva: cambi d’abito e curve sfacciate

Tennis, divina è dire poco: con i suoi cambi look, la reginetta d’Oltralpe ha lasciato senza fiato gli ospiti e il popolo dei social.

Mozzafiato? Macché. La verità è che non è semplice individuare un termine che possa effettivamente sintetizzare la sua bellezza, di certo oggettiva, e il suo sex appeal. Vi basti sapere, affinché possiate farvi un’idea di quanto sia affascinante, che in tanti ritengono sia una delle tenniste più sensuali dell’intero circuito.

Che non è poco, considerato quanto è affollata la Women Tennis Association e quanto agguerrita sia la concorrenza. Lei, però, non ha rivali. O, se ne ha, non sono di certo tantissime. Questo perché il suo fascino è davvero inarrivabile, abbinato com’è a delle curve semplicemente sensazionali e ad un corpo per il quale non esistono aggettivi. Lola Marandel, è di lei che stiamo parlando, non ci ha messo molto, quindi, a conquistare il popolo dei social network. Bella ed esuberante, caliente e molto attiva su Instagram, di colpo si è trasformata in una delle tenniste più desiderate del tour. Cosa che non deve sorprendervi neanche un po’, essendo il suo sex appeal oggettivo.

Piace, piace tanto, la reginetta del tennis d’Oltralpe. E poco importa se sia più attiva online che in campo, benché di recente abbia vinto un titolo nella categoria del doppio. Gli infortuni che hanno costellato la sua carriera non l’hanno purtroppo aiutata, ma l’essenziale è che non le abbiano impedito di sbocciare e di ritagliarsi comunque uno spazio tutto suo, seppur solo virtuale.

Tennis, Lola combinaguai: così sei davvero troppo sexy

Sta di fatto che qualche giorno fa Lola Marandel ha compiuto gli anni e che il suo compleanno è stato un vero e proprio evento. Sia per chi ha avuto la possibilità di partecipare alla sua festa mirabolante e sia per quanti, invece, hanno potuto godersene l’atmosfera solo grazie ai social.

La tennista francese si è dilettata a postare i contenuti più svariati relativi alla sua festa, motivo per il quale ai fan è parso quasi di esserci stati. Abbiamo potuto ammirarne gli innumerevoli cambi d’abito, tanto per cominciare, una scelta obbligata con un’atleta che è, palesemente, anche una diva.

Si è presentata con indosso un vestito ornato di piume, ma nel corso della serata ha sfoggiato molti altri modelli, aumentando esponenzialmente la sensualità del suo look. Uno, in particolare, ci ha lasciati senza fiato: un modello sbarazzino, tempestato di microcristalli, che fasciava le sue curve in maniera deliziosa. Una vera e propria visione da rimanere a bocca aperta.