Tennis, candeline bollenti: foto compleanno in bikini e Instagram in fiamme

Tennis, candeline bollenti per quella foto di compleanno in bikini che fa infiammare Instagram. Le foto non lasciano spazio a commenti

Lola Marandel è, a detta di molti, una delle tenniste più belle di sempre. Sguardo magnetico e fisico ovviamente da capogiro per un’atleta che ha tutte le carte in regola per entrare a far parte del circuito importante di questo sport.

Sì, adesso è ferma ai box per qualche infortunio di troppo, ma questo non le vieta ovviamente di andare in vacanza e regalare sempre degli scatti mozzafiato ai propri follower che, giorno dopo giorno, diventano sempre di più. Sì, perché senza dubbio l’obiettivo è anche quello di diventare una delle più importanti influencer del tennis, uno sport che le ha regalato delle soddisfazioni e che probabilmente continuerà a regalargliene anche in futuro. Su questo di dubbi non ce ne stanno. Intanto però lei continua a regalare emozioni a chi la segue sui social. Uno scatto bellissimo piazzato sul proprio profilo Instagram che ovviamente ha raccolto un’enormità di Like e altrettante reaction sbalordite.

Lola Marandel, la foto spacca Instagram

Uno scatto mozzafiato, di una bellezza disarmante, di una ragazza acqua e sapone che dimostra di essere affascinante anche senza un filo di trucco. Che poi in quel modo riescono ad essere davvero tutte belle. Insomma, Lola non si smentisce in attesa di essere al centro delle attenzioni mediatiche per motivi diversi da una foto sui social.

Perché nonostante questa attività che non viene mai trascurata, a differenza di colleghe che hanno fatto delle scelte diverse della propria carriera, il suo obiettivo evidentemente è quello di riuscire a sfondare in maniera definitiva nel mondo dello sport. Magari allenandosi di più – sono molti anche gli scatti che la mostrano a sudare dentro un campo – e magari mettendo anche un poco da parte la sfortuna che l’ha colpita fino al momento. Però a noi piace anche in questo modo: bella e senza filtri.