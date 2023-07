I pronostici di sabato 22 luglio: Brasileirao, Liga Profesional e amichevoli

I pronostici di sabato 22 luglio: nella notte italiana la Juventus se la vedrà con il Barcellona. Negli States c’è anche Arsenal-Manchester United.

Diversi top club europei sono alle prese con le rispettive tournée in giro per il mondo. Negli Stati Uniti è volata pure la Juventus, che nella notte italiana tra sabato e domenica affronterà il Barcellona di Xavi in un’amichevole di lusso a San Francisco, in California.

Un anno fa la sfida tra bianconeri e blaugrana giocata oltreoceano finì con un pirotecnico 2-2: neppure stavolta i gol dovrebbero mancare, né da una parte né dall’altra. Non lesineranno spettacolo neppure Arsenal e Manchester United, una “classica” del calcio inglese che verrà occasionalmente riproposta negli States. Tempo i amichevoli anche per il Genoa di Alberto Gilardino, che ha subito riconquistato la A dopo un solo anno di purgatorio. Mentre il club sta finalizzando la trattativa per l’attaccante italoargentino Retegui, in arrivo dal Tigre, i rossoblù affrontano in amichevole il Venezia, un match in cui entrambe le squadre dovrebbero segnare almeno una rete.

Pronostici altre partite

In attesa che ricomincino i campionati principali, in Europa si è ormai ripreso a giocare più o meno ovunque. In Danimarca il Copenaghen dovrebbe esordire con una successo nel derby con il Lyngby, mentre gli svedesi dell’Hacken possono fare il colpaccio in casa del Varnamo. Si gioca anche in Brasile e Argentina. Nel Brasileirao cercano riscatto Flamengo e Palmeiras, nella Liga Profesional invece sono in programma diverse sfide equilibrate: una di queste è quella tra Estudiantes e Belgrano: un pareggio non è da escludere.

Vincenti

• Copenaghen (in Lyngby-Copenaghen, Superligaen, ore 16:00)

• Hacken (in Varnamo-Hacken, Allsvenskan, ore 17:30) • San Gallo o pareggio (in San Gallo-Basilea, Super League svizzera, ore 18:00) • Palmeiras (in Palmeiras-Fortaleza, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Molde-Sarpsborg, Eliteserien, ore 18:00

• Flamengo-America Mineiro, Brasileirao, ore 21:00

• Chelsea-Brighton, amichevole, ore 01:00

• Barcellona-Juventus, amichevole, ore 04:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Djurgarden-Elfsborg, Allsvenskan, ore 15:00

• Genoa-Venezia, amichevole, ore 18:00

• Arsenal-Manchester United, amichevole, ore 23:00

Il “clamoroso”

Pareggio in Estudiantes-Belgrano, Liga Profesional, ore 23:00