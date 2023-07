Monica Bertini, l’estate addosso e quel look pazzesco: primo piano micidiale

Monica Bertini, la bella stagione è inoltrata e la meravigliosa conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look. Il primo piano è da perdere la testa.

Il suo è senza dubbi uno dei volti più amati dai tifosi, e non solo. Monica Bertini si è fatta conoscere al grande pubblico al timone di alcune delle trasmissioni più seguite. Attualmente impegnata nella conduzione di Pressing, nelle scorse ore ha fatto sognare i follower con un primo piano che potremmo definire “micidiale”. Il suo fascino, infatti, ha messo a dura prova i fan.

Grazie alla sua classe e bellezza, Monica Bertini ha fatto breccia nel cuore di tantissimi ammiratori. Conduttrice televisiva e giornalista, specializzata in ambito sportivo, si è sempre contraddistinta per la sua professionalità e per il suo immenso charme. La sua dedizione le ha permesso di farsi strada, conquistando le simpatie dei telespettatori, ma anche degli utenti che la seguono ogni giorno sui social.

Qui, infatti, Monica vanta un profilo da oltre 480 mila follower, con cui interagisce quotidianamente mostrandosi tra lavoro e vita privata. Negli scorsi giorni la conduttrice si è presa una pausa dagli impegni di lavoro, nel corso della quale ha portato i fan con sé in vacanza, scatenando le reazioni del web con le sue foto in bikini. Nella serata di ieri è tornata davanti ai riflettori e, ovviamente, è stata accolta con gioia dal pubblico.

Monica Bertini lascia tutti a bocca aperta con il suo top: una dea a bordo campo

La Bertini ha avuto l’onore di prendere parte alla Partita del Cuore per la Romagna, un’iniziativa organizzata con l’obiettivo di dare vita ad una raccolta fondi a favore della regione colpita dalle alluvioni negli scorsi mesi. La conduttrice si è presentata a bordo campo, lasciando tutti a bocca aperta con il suo look. Monica, per l’occasione, ha deciso di puntare su un outfit total black.

Ad attirare in particolare le attenzioni del pubblico ci ha pensato il suo top: nero e adornato da una cerniera frontale, le sta assolutamente d’incanto ed esalta alla perfezione il suo generoso décolleté, come si può vedere dal selfie che lei stessa ha condiviso su Instagram. I like e commenti degli utenti non hanno di certo tardato ad arrivare.

“Sei davvero illegale Monica” ha affermato un fan, “Sempre più bella, sempre più uno schianto, sempre più una dea” è stata la risposta di un altro user. In effetti, più passa il tempo e più la conduttrice si fa meravigliosa. Capelli bruni, fisico mozzafiato e sguardo da incanto: resistere al suo fascino è davvero impossibile e i suoi tanti ammiratori ne sono ben consapevoli.