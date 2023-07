Monica Bertini, estate pirotecnica: la foto con zoom fa impazzire il web

Monica Bertini, quella dell’amatissima conduttrice è a tutti gli effetti un’estate pirotecnica: l’ultima foto apparsa sul suo profilo ha mandato il web in delirio.

La bella stagione è ormai inoltrata e sono diverse le celebrità che stanno dando il meglio di sé, con scatti in bikini e in abiti succinti che non fanno altro che alzare le temperature. Tra queste è impossibile non menzionare Monica Bertini: l’amata conduttrice di “Pressing” nelle scorse ore ha lasciato tutti senza parole con una foto in bikini da perdere letteralmente la testa.

Giornalista e conduttrice specializzata in ambito sportivo, Monica Bertini è senza ombra di dubbio uno dei volti più apprezzati dagli appassionati di calcio. Ha mosso i primi passi nel settore a Sportitalia, dove si è occupata della conduzione del tg Sportitalia24, per poi passare alla copertura dei programmi dedicati alla Serie B. Nel 2014 si è spostata a Sky Sport e due anni più tardi è approdata a Mediaset, dove ha raggiunto la consacrazione.

Bertini è stata la conduttrice di “Sport Mediaset” e della Supercoppa europea del 2016, riscuotendo un notevole successo tra i telespettatori. Ha poi preso parte a programmi come “Balalaika – Dalla Russia col pallone”, “Mai dire Mondiali FIFA” e “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, che hanno contribuito notevolmente all’aumento delle sua popolarità. Dal 2021 conduce “Pressing” con ottimi riscontri tra il pubblico.

Monica Bertini, la foto a bordo piscina incanta tutti: un panorama meraviglioso

La giornalista ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di calcio e non solo. La sua professionalità le ha permesso di andare lontano e, grazie alla sua simpatia e al suo charme, è riuscita a conquistare tantissime persone, affermandosi come una delle conduttrici più affascinanti degli ultimi tempi. Sui social spesso condivide scatti in cui è possibile vederla non solo al lavoro ma anche nella sua quotidianità.

Qui delizia di tanto in tanto i follower con foto da togliere il respiro, come quella apparsa recentemente sul suo profilo. Bertini si sta godendo le vacanze prima del rientro in studio e dell’inizio delle registrazioni di “Pressing”. Lo scatto a bordo piscina è stato molto apprezzato dai fan e non è difficile immagine per quale motivo: la conduttrice indossa un costume che le calza a pennello, mettendo in risalto le sue fantastiche curve.

Le sue belle forme sono andate a stuzzicare le fantasie degli utenti, i quali non hanno esitato un attimo a riempire il post di like e commenti, complimentandosi con Bertini per il suo fascino. La giornalista, ancora una volta, ha fatto colpo su tutti: impossibile rimanere indifferenti davanti ad un panorama simile.