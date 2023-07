Casemiro come Ronaldo: tifosi del Manchester United scatenati sui social

Casemiro come Ronaldo, ma non Cristiano: i tifosi del Manchester United non gliele mandano a dire e sui social si scatenano

Ci sono giocatori e giocatori. Uomini e uomini. Ci sono le categorie, se vogliamo citare Massimiliano Allegri. Sì, dappertutto è così, lo sappiamo, non ci sono dubbi su questo. E anche i professionisti alcune volte, quelli veri, quelli che durante la propria carriera hanno vinto tutto, molto spesso si lasciano andare.

Ed è questo il caso del brasiliano Casemiro, che si è ripresentato al raduno della sua squadra di certo non in formissima. Qualche chilo di troppo dopo la vacanza, che non è piaciuto ai tifosi dello United nonostante il centrocampista ex Real Madrid, nella passata stagione, è stato uno dei migliori: determinante per raggiungere di nuovo la qualificazione alla Champions League. Ma a certi livelli come sappiamo nessuno ti perdona nulla, nemmeno se sei Casemiro. E sui social ci sono stati tantissimi commenti che lo hanno messo nel mirino. Qualcuno addirittura lo ha paragonato a Ronaldo, non Cristiano, lui è praticamente impossibile che metta un chilo in più. Ma al connazionale, il Fenomeno, che molto spesso si presentava in sovrappeso ai ritiri dei propri club.

Casemiro come Ronaldo, i tifosi dello United commentano così

“Sembra che le vacanze gli siano proprio piaciute” spiega qualcuno. “Sembra che abbia avuto una grande estate” ha scritto qualcun altro. Mentre sono tanti quelli che comunque un pochettino lo hanno difeso, cercando di spiegare che la vacanza è vacanza, e con tutti i soldi che ti ritrovi puoi mangiare quello che vuoi e quindi non pensare più di tanto a tornare a lavoro.

Poco male quindi per Casemiro, chiamato quest’anno a rifare una stagione eccellente come quella conclusa poco tempo fa. Magari rimettendosi in forma presto visto che Ten Hag, allenatore dello United, lo ha pure tenuto fuori dalle convocazioni per la tournée. Va bene che è arrivato dopo visto che è stato impegnato con la propria nazionale, ma se fosse stato in forma sicuramente il tecnico olandese lo avrebbe portato con sé. Così invece non è. Quindi a casa, a sudare da solo.