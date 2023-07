Barcellona-Juventus, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Barcellona-Juventus è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 04:30: notizie, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sono ancora gli Stati Uniti il primo banco di prova della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono partiti alla volta degli States, dove nei prossimi giorni disputeranno alcune interessanti amichevoli di lusso, a cominciare da quella con il Barcellona, sfidato anche nella preseason dello scorso anno. La prima tappa della Vecchia Signora è il Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, a due passi da San Francisco.

L’allenatore livornese, confermato in panchina nonostante una stagione deludente e chiusa senza neppure un titolo per il secondo anno di fila, attende novità dal mercato. Finora questa sessione estiva ha portato in dote il solo Timothy Weah. Il figlio d’arte, acquistato dal Lille per 12 milioni di euro, dovrebbe partire subito titolare nella prima amichevole oltreoceano. E lo farà nel ruolo che fu di Juan Cuadrado – finito all’Inter da svincolato – cioè quello di esterno a tutta fascia. In attacco invece giocheranno Milik e Kean: Vlahovic, oltre ad essere un possibile partente, non è al meglio e non verrà rischiato da Allegri, che deve fare a meno pure degli infortunati Rabiot e Fagioli. Dal 1′ il tecnico bianconero lancerà Rovella, reduce da prestito al Monza, e nel corso del match ci sarà spazio anche per quei giovani della Next Gen che l’allenatore ha voluto portare negli Usa come Huijsen e Yildiz.

Il Barcellona fino a questo momento sul mercato è stato molto più attivo della Juventus. Si assicurato, a parametro zero, un giocatore di enorme esperienza come l’ex City Gundogan, ma in attacco c’è anche la novità Inigo Martinez, proveniente dall’Athletic Bilbao. Così come Allegri, anche Xavi, nella stagione che verrà, sarà un osservato speciale nonostante la vittoria del titolo nazionale: il club catalano, infatti, difficilmente tollererà un altro flop a livello continentale.

Come vedere Barcellona-Juventus in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Barcellona e Juventus è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 04:30 al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli Stati Uniti, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Massimiliano Allegri. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Per gli abbonati Sky, invece, la sfida sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201).

Il pronostico

Un anno fa l’amichevole tra Barcellona e Juventus disputata negli Stati Uniti terminò 2-2, con i bianconeri pur soffrendo il palleggio dei catalani riuscirono ad approfittare di quelle poche occasioni concesse dai blaugrana. Gli uomini di Xavi hanno indubbiamente qualcosa in più della Juve e partono favoriti ma la sensazione è che, con così pochi minuti nella gambe, tutto possa succedere. Le reti complessive, come lo scorso anno, saranno probabilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Pedri, de Jong, Gundogan; Dembelé, Lewandowski, Gavi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rovella, Kostic; Milik, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2