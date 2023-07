Scommesse sospette, il calcio nel mirino: 50 eventi in 3 mesi

Scommesse sospette, il calcio nel mirino: ecco il report del secondo trimestre del 2023. In totale sono 50 gli eventi sospetti

Il rapporto sull’integrità dell’International Betting Integrity Association (IBIA) per il secondo trimestre (Q2) del 2023 ha registrato 50 episodi di attività di scommesse sospette segnalati alle autorità competenti. Si legge questo sul sito Agimeg.it, l’agenzia per il gioco in Italia.

Rispetto ai primi tre mesi di questo anno, il computo totale è leggermente in aumento, parliamo infatti del 4% in più visto che nella prima parte di quest’anno ne erano state segnalate 48. Ma un dato importante, da tenere ovviamente in grande considerazione, è quello relativo alla clamorosa diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022, quando di segnalazioni ne erano arrivate addirittura 90. Quindi il cale in termini percentuali è del 44%. Ma nel dettagli quali sono gli eventi che hanno avuto segnalazioni? Bene, andiamo a vederli insieme.

Scommesse sospette, il calcio quello maggiormente toccato

Nel report si legge che il “calcio ha avuto il maggior numero di avvisi con 19, con un aumento del 27% rispetto ai 15 avvisi segnalati nel 1° trimestre, ma una diminuzione del 41% rispetto ai 32 avvisi segnalati nel secondo trimestre 2022″.

“I 12 avvisi di tennis segnalati nel secondo trimestre del 2023 rappresentano una diminuzione di quasi il 60% rispetto alla cifra rivista di 29 avvisi per il secondo trimestre del 2022. Il Regno Unito è stato il paese con il maggior numero di avvisi Q2, con nove avvisi riguardanti quattro sport (cinque per le freccette, due per il calcio e uno ciascuno per bocce e boxe)”. Insomma, quasi tutti vengono toccati da flussi di giocate anomale che le varie agenzie di scommesse mettono subito in evidenza agli organi competenti. “Delle 50 segnalazioni nel secondo trimestre del 2023, due riguardano eventi femminili, 47 eventi maschili e un evento di genere misto. I 50 episodi di scommesse sospette nel Q2 hanno riguardato otto sport, in 18 paesi e quattro continenti”. Sì, ce n’è, purtroppo, per tutti i gusti e vengono toccate tutte le parti del Mondo. L’unica cosa positiva è il fatto che questo, rispetto all’anno passato, sia tutto in diminuizione.