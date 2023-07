I pronostici di giovedì 20 luglio: Conference League e amichevoli

I pronostici di giovedì 20 luglio: scorpacciata di partite in arrivo con le gare di ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League.

Sessanta squadre in campo nel giro di poche ore nei posti più disparati d’Europa alla ricerca di un pass per il secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League.

Tra queste c’è anche la Dinamo Minsk, che all’andata si è fatta raggiungere negli ultimi minuti dai bosniaci dello Zeljeznicar, dilapidando un doppio vantaggio: nel match di ritorno i bielorussi non ripeteranno gli stessi errori. A poche ore di distanza scendono in campo gli armeni dell’Alashkert, che nel primo round sono stati fermati a sorpresa (1-1) dai montenegrini dell’Arsenal Tivat, risultato che costringe il club di Erevan a fare bottino pieno in trasferta. Gli irlandesi del Derry City hanno sprecato tantissimo nella gara d’andata contro i faroensi dell’HB Torshavn ma, come spesso accade, davanti al proprio pubblico sarà un’altra storia. Chi invece va a caccia di gol può tenere in considerazione i match tra Trans Narva e Pyunik Yerevan e Dundalk e Bruno’s Magpies.

Pronostici altre partite

Oltre alla Conference, oggi si giocano anche due amichevoli che vedono protagoniste due squadre di Serie A, il Milan e la Fiorentina. I rossoneri ospitano il Lumezzane a Milanello, mentre i gigliati affrontano il Parma di Fabio Pecchia nel nuovissimo Viola Park, sede del ritiro degli uomini di Vincenzo Italiano: i gol non dovrebbero mancare.

Vincenti

• Dinamo Minsk (in Dinamo Minsk-Zeljeznicar, Conference League, ore 19:00)

• Alashkert (in FK Arsenal-Alashkert, Conference League, ore 20:30) • Derry City (in Derry City-HB Torshavn, Conference League, ore 20:45) • Audax Italiano o pareggio (in Audax-Nublense, Copa Sudamericana, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Trans Narva-Pyunik Yerevan, Conference League, ore 17:30

• Milan-Lumezzane, amichevole, ore 17:00

• Dundalk-Bruno’s Magpies, Conference League, ore 20:45

• Benfica-Al Nassr, amichevole, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Milsami-Panevezys, Conference League, ore 18:00

• Fiorentina-Parma, amichevole, ore 19:00

• Vllaznia-Linfield, Conference League, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio in Tigre-Libertad, Copa Sudamericana, ore 02:00