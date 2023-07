Mondiali femminili 2023, tutti i pronostici antepost

Mondiali femminili 2023, al via la manifestazione iridata in Australia e Nuova Zelanda. In campo anche le azzurre. Ecco i pronostici antepost

Tutte a caccia degli Stati Uniti, che nel 2019 hanno trionfato in Francia e che sono ovviamente le favorite. Parte il Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda dove è presente anche la nazionale azzurra di Milena Bertolini, inserita nel raggruppamento con Argentina, Svezia e Sud Africa.

Le possibilità di superare il girone ci sono, eccome: solamente la squadra europea potrebbe mettere in difficoltà l’Italia, ma dopo l’Europeo dello scorso anno nulla è scontato. Di certo ci arriva una squadra che dallo scorso 8 luglio è ad Auckland e sta preparando al meglio la manifestazione. L’Italia debutterà il 24 mattina (ore 8) contro l’Argentina, poi il 29 luglio (9,30) contro la Svezia e infine il 2 agosto (ore 9) contro le africane. Ma andiamo a vedere, adesso, quali sono i pronostici antepost più interessanti di questa manifestazione.

Mondiali femminili 2023, ecco i nostri pronostici

Forte di due titoli di fila vinti, gli Stati Uniti sono la squadra favorita per confermarsi ancora. Un gruppo che oltre alle solite calciatrici che hanno fatto la storia di questo sport, si è arricchito con elementi giovanissime in grado di prenderne le redini. Insomma, le americane sono quelle che hanno più possibilità. Occhio però all’Olanda, finalista nel 2019, e anche all’Inghilterra, che lo scorso anno ha vinto l’Europeo in casa. Meno bene il Brasile, nel bel mezzo di un ricambio generazionale. L’Italia? Obiettivo minimo gli ottavi, i quarti sarebbero un risultato clamoroso.

Chi potrebbe invece vincere il titolo di capocannoniere? In Francia era toccato a Megan Rapinoe, questa volta invece i bookmaker indicano Alex Morgan. Poi in sequenza Sophia Smith e Rachel Daly, ma occhio anche a Valentina Giacinti dell’Italia che, magari sfruttando quello che non è un girone di ferro dovrebbe e potrebbe riuscire a segnare diverse volte nelle prime partite. Speriamo ovviamente possa andare così, ma in ogni caso è una scommessa difficile, questa, da centrare. Insomma, ecco quelli che sono i nostri pronostici per il prossimo Mondiale, sperando di rivedere in campo le “Ragazze Mondiali”, quelle che ci hanno fatto innamorare.