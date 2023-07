Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 20 luglio

Conference League, si giocano le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla fase a gironi: notizie e pronostici.

Sessanta squadre in campo nel giro di poche ore nei posti più disparati d’Europa alla ricerca di un pass per il secondo turno di qualificazione. È la Conference League, bellezza.

Oggi sono in programma le gare di ritorno, a distanza di una settimana da quelle d’andata. Una in realtà s’è già giocata martedì, con i maltesi del Balzan che hanno avuto la meglio sugli sloveni del Domzale al termine di un match a dir poco rocambolesco (ben nove gol tra andata e ritorno) rocambolesco che è stato deciso ai supplementari. Vanno a caccia della rimonta anche i finlandesi dell’Honka, una settimana battuti 2-1 nella trasferta kazaka contro il Tobol: sembrano esserci buone possibilità, per i finnici, di ottenere quantomeno un risultato positivo davanti al loro pubblico. La Dinamo Minsk si è fatta raggiungere negli ultimi minuti dai bosniaci dello Zeljeznicar, dilapidando un doppio vantaggio: nel match di ritorno i bielorussi non ripeteranno gli stessi errori. Equilibrio totale nella sfida tra gli albanesi dell’Egnatia e gli armeni dell’Ararat (1-1) ma il fattore campo rischia di essere un determinante in Albania. A poche ore di distanza scende in campo un’altra squadra armena, l’Alashkert, che nel primo round è stata fermata a sorpresa (1-1) dai montenegrini dell’Arsenal Tivat, risultato che costringe il club di Erevan a fare bottino pieno in trasferta.

Le previsioni sulle altre partite

Gli irlandesi del Derry City hanno sprecato tantissimo nella gara d’andata contro i faroensi dell’HB Torshavn ma davanti al proprio pubblico sarà un’altra storia.

Restando in Irlanda, la qualificazione resta alla portata anche per il St. Patrick’s, malgrado la sconfitta patita una settimana fa in Lussemburgo contro il Dudelange: il 2-1 è un risultato che i biancorossi di Jon Daly sono in grado di ribaltare tranquillamente. Non dovrebbero mancare i gol in Milsami-Panevezys, Gjilani-Progres e Vllzania-Linfied, in cui entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno. Le reti complessive saranno infine almeno tre nei match Europa FC-Dukagjini, Trans Narva-Pyunik Yerevan, Zimbru Chisinau-La Fiorita, Dundalk-Bruno’s Magpies, Sarajevo-Torpedo Kutaisi.

Conference League: probabili vincenti

Honka o pareggio (in Honka-Tobol, ore 18:00)

Dinamo Minsk (in Dinamo Minsk-Zeljeznicar, ore 19:00)

Egnatia (in Egnatia-Ararat Armenia, ore 20:00)

Alashkert (in FK Arsenal-Alashkert, ore 20:30)

Derry City (in Derry City-HB Torshavn, ore 20:45)

St. Patrick’s o pareggio (in San Patrick’s-Dudelange, ore 20:45)

Le partite da almeno un gol per squadra

Milsami-Panevezys ore 18:00

Gjilani-Progres, ore 20:00

Vllaznia-Linfield, ore 20:45