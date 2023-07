Benfica-Al Nassr, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Benfica-Al Nassr è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:30: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic tre giorni fa è letteralmente crollato nell’amichevole – la terza da quando il club saudita è in ritiro in Portogallo – contro il Celta Vigo di Rafa Benitez.

Una prestazione a due facce, visto che tutti e cinque i gol dei galiziani (5-0) sono arrivati nel secondo tempo, guarda caso appena sono stati richiamati in panchina il portoghese e il croato, quest’ultimo arrivato nel mercato in corso dall’Inter. Per i due giocatori più rappresentativi si trattava della prima partita da titolari dal rientro dalle vacanze: il tecnico Luis Castro, che qualche settimana fa ha lasciato il Botafogo primo in classifica in Brasile per accettare la proposta del club di Riad, punterà principalmente su di loro per vincere quel titolo che i gialloblù non sono riusciti a vincere nell’ultima stagione, arrivando secondi dietro all’Al-Ittihad. In attesa che la Fifa sblocchi il mercato – l’Al-Nassr per il momento non può effettuare altri acquisti per via di un vecchio contenzioso con il Leicester per l’affare Musa – Ronaldo e compagni cercheranno di ritrovare la miglior condizione nelle amichevoli che giocheranno nelle prossime settimane. Prima di lasciare il Portogallo, affronteranno il Benfica, poi partiranno per la Cina, dove si cimenteranno con Psg e Inter.

Anche per gli uomini di Roger Schmidt è la terza amichevole prestagionale dopo quelle con Southampton e Basilea, vinte entrambe (2-0 e 3-1). I campioni del Portogallo hanno perso il terzino sinistro Alejandro Grimaldo, ma in compenso hanno riabbracciato Angel Di Maria, che ha deciso di tornare a Lisbona dopo 13 anni, ed hanno preso due giocatori interessanti come Kokcu e Jurasek, arrivati rispettivamente da Feyenoord e Slavia Praga.

Come vedere Benfica-Al Nassr in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Benfica e Al Nassr, in programma giovedì alle 21:30 all’Estadio Algarve di Faro, in Portogallo, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del test che vede protagonisti i campioni in carica della Primeira Liga e la squadra di Cristiano Ronaldo.

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione d’orgoglio da parte dell’Al-Nassr dopo la batosta contro il Celta Vigo ma il Benfica ha troppa più qualità rispetto ai sauditi per immaginare un risultato diverso dalla vittoria dei lusitani. Entrambe, in ogni caso, dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Benfica-Al Nassr

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Bah, Morato, Antonio Silva, Jurasek; Florentino, Kokcu; Di Maria, Joao Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.

AL-NASSR (4-4-2): Ospina; Al-Ghanam, Madu, Lajami, Konan; Ghareeb, Brozovic, Fofana, Masharipov; Cristiano Ronaldo, Talisca.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1