Siviglia-Independiente del Valle, Uefa-Conmebol Club Challenge: tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Independiente del Valle è la partita che assegna la prima edizione della Uefa-Conmebol Club Challenge: formazioni, pronostici, tv, streaming.

È a metà tra un trofeo ufficiale e un’amichevole. Lo si scopre per mezzo della presentazione sul sito dell’Uefa. Che insieme alla Conmebol, la massima organizzazione calcistica del Sudamerica, si prepara a varare l’edizione pilota della Uefa-Conmebol Club Challenge.

Un titolo che, sulla falsariga della vecchia Coppa Intercontinentale, verrà assegnato al termine di una gara unica tra la detentrice dell’Europa League e quella della Copa Sudamericana, le seconde competizioni continentali per ordine d’importanza di Europa e Sudamerica. La Uefa-Conmebol Club Challenge fa parte di un progetto ancora più ampio, avviato già qualche anno fa dalle due federazioni, che nel 2020 hanno firmato un memorandum d’intesa con il chiaro intento di intensificare la cooperazione. “La sfida è considerata amichevole – spiega l’Uefa nella nota ufficiale – perché entrambe le squadre hanno concordato sostituzioni illimitate (con tre interruzioni programmate) come da regolamento delle competizioni UEFA per club”.

Un trofeo ufficiale o un’amichevole?

Un’amichevole, dunque, che il Siviglia, una delle due contendenti, ha voluto far coincidere con il 12esimo Trofeo Antonio Puerta, in memoria dell’indimenticato giocatore rojiblanco che nel 2007 perse la vita per un arresto cardiaco.

Gli andalusi, che lo scorso maggio hanno vinto per la settima volta nella loro storia l’Europa League battendo ai rigori la Roma nella finale di Budapest, affronteranno al “Sanchez Pizjuan” gli ecuadoregni dell’Independiente del Valle, detentori della Copa Sudamericana 2022. Una squadra che vive un buon momento di forma, visto che dopo il successo continentale, si è aggiudicata anche la Recopa Sudamericana contro il Flamengo, ha vinto coppa nazionale e campionato in patria ed è appena arrivata prima nel girone di Copa Libertadores. Il Siviglia invece ha ripreso soltanto da poco ad allenarsi: gli uomini Jose Luis Mendilibar hanno disputato due amichevoli con Cordoba e Ceuta, vinte entrambe in maniera abbastanza larga (2-0 e 5-2). Il tecnico dovrebbe fare a meno di diversi titolari, molti dei quali sono tornati dalle vacanze solamente da qualche giorno.

Siviglia-Independiente del Valle, in programma mercoledì alle 22:00 allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della sfida.

Il pronostico

In un altro momento avremmo detto Siviglia ad occhi chiusi, ma il fatto che questa partita si giochi a luglio, con gli andalusi che hanno ricominciato ad allenarsi solamente da qualche giorno, rende tutto più nebuloso. In caso di pareggio nei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore: un epilogo che, francamente, non è da escludere. Nei 90 minuti entrambe dovrebbe in ogni caso segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Siviglia-Independiente del Valle

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrović; Montiel, Nianzou, Ortiz, Augustinsson; Rakitic, Fernando; Ocampos, Januzaj, Lamela; Mir.

INDEPENDIENTE DEL VALLE (4-3-3): Villa; Landazuri, Carabajal, Garcia Bosso, Medina; Alcivar, Ortiz, Faravelli; Paez, Diaz, Hoyos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1