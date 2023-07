Milan-Lumezzane, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Milan-Lumezzane è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 17:00: statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Prima amichevole prestagionale per il Milan, che nel centro sportivo di Milanello affronterà il Lumezzane, formazione che dall’anno prossimo militerà in Serie C. Poco più di una sgambata che, in ogni caso, darà al tecnico rossonero Stefano Pioli importanti indicazioni sulla condizione dei suoi uomini, al rientro dopo le vacanze.

Poi Theo Hernandez e compagni partiranno alla volta degli Stati Uniti, in una tournée che li vedrà affrontare nel giro di pochi giorni Real Madrid, Juventus e Barcellona. Nella stagione che si è conclusa ormai un mese e mezzo fa, il Diavolo non è riuscito a difendere il tricolore conquistato l’anno prima, uscendo molto presto dalla corsa scudetto e lottando fino all’ultimo per un posto in Champions League. Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto ma anche grazie all'”assist” della penalizzazione della Juventus, che a due giornate dal termine della Serie A 2022-23 si è ritrovata con 10 punti in meno. Positivo invece il cammino in Champions League, dove i rossoneri si sono spinti fino alla semifinale, persa in seguito al doppio Euroderby contro l’Inter. Questa stagione si è aperta invece in maniera a dir poco tumultuosa: gli addii di Maldini e Massara hanno spiazzato i tifosi, così come la cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle per circa 70 milioni.

In compenso, Pioli potrà contare sugli ex Chelsea Loftus-Cheek e Pulisic, oltre che su Romero, arrivato dalla Lazio, e sull’ex Az Alkmaar Reijnders, annunciato proprio in queste ore. Per i primi tre ci sarà sicuramente spazio nel test con la compagine bresciana, che nella passata stagione ha riconquistato la Serie C.

Come vedere Milan-Lumezzane in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Milan-Lumezzane è in programma giovedì alle 17:00 presso il centro sportivo di Milanello, sede del ritiro dei rossoneri, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Stefano Pioli. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Pioli dovrebbe mettere in campo una formazione competitiva, in cui troveranno spazio molti dei nuovi arrivi. I rossoneri segneranno verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Milan-Lumezzane

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Caldara, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek; Romero, Adli, Pulisic; Origi.

LUMEZZANE (4-3-3): Tota; Antonelli, Pogliano, Calì, Alessandro; Mauri, Parodi, Pesce; Poledri, Tortelli, Regazzetti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0