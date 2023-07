Karlsruhe-Liverpool, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Karlsruhe-Liverpool è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 18:30: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Jurgen Klopp, al suo ottavo anno sulla panchina del Liverpool, cercherà di ripartire dallo scoppiettante finale dell’ultima Premier League. Un finale in cui i suoi Reds hanno ritrovato, una volta finiti spalle al muro, quella continuità di rendimento mai avuta nei mesi precedenti e che per poco non gli consentiva di riacciuffare un posto in Champions League.

Niente coppa dalle grandi orecchie, quest’anno, per Salah e compagni, che nonostante la rimonta, si sono dovuti accontentare di un deludente quinto posto. Finire tra le prime quattro è dunque il principale obiettivo del Liverpool nella stagione 2023-24, in cui Klopp e i suoi uomini saranno impegnati anche in Europa League. In questi giorni i Reds sono in Germania, nel Baden-Wurttemberg, sede del loro ritiro prestagionale. La nuova Premier League inizierà il prossimo 13 agosto e nella prima giornata c’è subito lo scontro diretto tra due deluse dell’ultimo campionato con il Chelsea. Klopp vuole arrivarci pronto e, dopo una settimana di duro lavoro sul campo, il Liverpool affronterà in amichevole il Karlsruhe, formazione che partecipa alla Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Campionato che aprirà i battenti già a fine luglio, motivo per cui i Reds si troveranno di fronte una squadra che ha già diversi minuti nelle gambe, avendo disputato ben sei amichevoli da fine giugno.

Non è partito per la Germania il centrocampista Fabinho, che ha trovato l’accordo con l’Al-Ittihad, club che ha già arruolato Benzema e Kanté, e presto dovrebbe trasferirsi in Arabia Saudita anche lui. Esordiranno quasi certamente dal 1′ i due nuovi acquisti Mac Allister e Szoboszlai, arrivati rispettivamente dal Brighton e dal Lipsia.

Come vedere Karlsruhe-Liverpool in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Karlsruhe e Liverpool, in programma martedì alle 18:30 al Wildparkstadion di Karlsruhe, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del test che vede protagonisti i Reds di Jurgen Klopp.

Il pronostico

Il Karlsruhe ha segnato gol a grappoli nelle amichevoli estive disputate finora, in cui l’unica sconfitta è arrivata contro una squadra di livello superiore come il Viktoria Plzen. Ci aspettiamo un successo largo da parte del Liverpool, in un match da più di tre gol totali.

Le probabili formazioni di Karlsruhe-Liverpool

KARLSRUHE (4-4-2): Drewes; Jung, Kobald, Franke, Herold; Arase, Gondorf, Jensen, Nebel; Stindl, Schleusener.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Bajcetic, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4