I pronostici di mercoledì 19 luglio: Champions League, Eliteserien e Copa Sudamericana

I pronostici di mercoledì 19 luglio: va in archivio il primo turno preliminare in Champions League, ma si gioca anche in Norvegia e Sudamerica.

Si conclude il quadro del primo turno di qualificazione alla prossima Champions League: in programma, oggi, le restanti sette gare di ritorno. Tra i risultati più sorprendenti maturati una settimana fa c’è la sconfitta del Ludogorets in Kosovo contro il Ballkani.

I bulgari ora sono obbligati a vincere con tre gol di scarto per superare il turno ed evitare di retrocedere in Conference League. Non possono dormire sonni tranquilli neppure Qarabag, Ferencvaros e Slovan Bratislava: gli azeri all’andata l’hanno spuntata di misura sui gibilterrini del Lincoln Red Imps, mentre magiari e slovacchi non sono andati al di là di un pareggio contro Klaksvik e Swift Hesperange. Tutte e tre, nel match di ritorno, dovrebbero far valere la propria superiorità dal punto di vista tecnico. Eviteranno con ogni probabilità la sconfitta anche Dinamo Tbilisi e HJK Helsinki, impegnati contro Astana e Larne.

Pronostici altre partite

Non dovrebbero mancare i gol nelle amichevoli che vedono protagoniste due big del calcio inglese come Manchester United e Liverpool, che affronteranno rispettivamente Lione e Karlsruhe. In Eliteserien, massimo campionato norvegese, il Lillestrom dovrebbe avere la meglio sull’Aalesund nel recupero, mentre in Copa Sudamericana il Botafogo non avrà problemi a chiudere la pratica Patronato.

A Siviglia, infine, va in scena la prima edizione della Uefa-Conmebol Club Challenge, tra i detentori dell’ultima Europa League e quelli della Copa Sudamericana 2022, gli ecuadoregni dell’Independiente del Valle: entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Vincenti

• Lillestrom (in Lillestrom-Aalesund, Eliteserien, ore 18:00)

• Ludogorets (in Ludogorets-Ballkani, Champions League, ore 20:00) • Betis o pareggio (in Betis-Monaco, amichevole, ore 20:00) • Botafogo (in Botafogo-Patronato, Copa Sudamericana, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Qarabag-Lincoln Red Imps, Champions League, ore 18:00

• Lillestrom-Aalesund, Eliteserien, ore 18:00

• Karlsruhe-Liverpool, amichevole, ore 18:30

• Ferencvaros-Klaksvik, Champions League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester United-Lione, amichevole, ore 15:00

• Karlsruhe-Liverpool, amichevole, ore 18:30

• Siviglia-Independiente del Valle, Uefa-Conmebol Club Challenge, ore 22:00

Il “clamoroso”

Pareggio in San Lorenzo-Independiente Medellin, Copa Sudamericana, ore 02:00