DAZN, i prezzi per la nuova stagione: come risparmiare 220 euro

Dazn, ecco i prezzi per la nuova stagione. Come poter risparmiare la bellezza di 220 euro per riuscire a vedere il prossimo campionato di Serie A

Il 20 agosto inizia ufficialmente la Serie A. E ovviamente è questo il momento per cercare l’offerta giusta per riuscire a vedere la massima serie. Tutte a caccia del Napoli di Garcia, con l’Inter alle spalle, e poi Juventus, Milan e via dicendo. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Per il terzo anno consecutivi sarà a Dazn ad avere i diritti del campionato: sono sette, come sappiamo, le partite che verranno trasmesse in esclusiva assoluta dalla piattaforma di streaming che ha anche siglato un contratto con TivùSat per mandare sul digitale terrestre i match. Adesso come detto è arrivato il momento di fare la scelta giusta per il proprio abbonamento, quella che serve per risparmiare qualcosa. E in questo caso parliamo di 220euro che potrete utilizzare per altro.

Dazn, ecco le nuove offerte per risparmiare

La piattaforma di streaming ha deciso di dare un segnale ai tifosi, soprattutto quelli che sono sicuri di rendere attivo l’abbonamento per tutta la durata della stagione. E quindi chi decide di pagare in una unica soluzione ha sicuramente degli importanti sconti.

Partiamo dal primo caso che vale per chi decide di attivare Dazn Start: il pagamento in una sola soluzione sarebbe di 89,99 euro, vale a dire 7 euro al mese a differenza dei 13,99 che si pagherebbero facendolo mensile. Il risparmio in soldoni sarebbe di circa 77 euro. Chi invece aderirà al Piano Annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione dovrà sborsare 299 euro, che sarebbero grosso modo 25 euro mensili, con un risparmio annuale di oltre 190 euro. Infine ecco quello che sarebbe il più importante risparmio dell’anno, quello del pacchetto Dazn Plus che permette di vedere tutti i contenuti della piattaforma. In una unica soluzione questo costa 449euro, quindi il risparmio annuale sarebbe di 220euro. Insomma, sicuramente c’è da pensarci e da fare i dovuti ragionamenti, anche se visti i tempi difficili pensare che qualcuno possa sborsare questa somma in unica soluzione appare difficile se non impossibile.