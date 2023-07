Tennis, i pronostici sui tornei Wta di mercoledì 19 luglio

Tennis, dopo Wimbledon il circuito femminile fa tappa a Budapest e a Palermo: oggi in campo due azzurre.

Il ritorno sulla terra rossa ha giovato alla ceca Karolina Schmiedlova, che non aveva vinto neppure una partita nella breve stagione su erba, uscendo al primo turno a Wimbledon contro la svizzera Golubic.

La numero 83 al mondo nel torneo di Budapest ha esordito con un successo convincente ai danni della russa Kudermetova ed ha buone possibilità di ripetersi contro la tedesca Korpatsch, che invece ai Championships ha giocato due partite dopo essere stata ripescata come lucky loser. La Schmiedlova prima della stagione verde aveva sorpreso tutti arrivando a giocare il quarto turno al Roland Garros ed arrendendosi all’americana Gauff. In Ungheria torna in campo anche l’esperta Tatjana Maria, la cui vittoria ottenuta lunedì scorso contro la francese Monnet ha messo fine ad una serie di quattro sconfitte consecutive. La tedesca non potrà permettersi di sottovalutare una delle padrone di casa, la magiara Fanny Stollar, nonostante dopo un inizio di carriera promettente oggi si ritrovi fuori dalle prime 400 tenniste al mondo: ipotizziamo un altro match da tre set. Nel Wta 250 organizzato nella capitale d’Ungheria sarà protagonista anche la kazaka Yulia Putintseva, che per la terza volta nel 2023 dovrebbe avere la meglio sulla statunitense Liu.

Tennis, a Palermo in campo Brancaccio e Rosatello

Il circuito Wta questa settimana fa tappa anche a Palermo. Sulla terra rossa del capoluogo siciliano ieri non è stata una giornata positiva per le tenniste azzurre.

Eliminata subito la numero uno d’Italia Elisabetta Cocciaretto, incapace di completare la rimonta contro la spagnola Sorribes Tormo. L’iberica ora chiede strada ad un’altra italiana, Nuria Brancaccio, che lunedì ha rispettato i pronostici della vigilia estromettendo in due set la francese Andrianjafitrimo. La differenza con la Sorribes Tormo, tuttavia, è netta: per la campana le speranze di passare il turno appaiono irrisorie. Camilla Rosatello, impeccabile all’esordio contro la più quotata Golubic, potrebbe tenere testa alla statunitense Navarro. Avanzeranno agli ottavi, infine, la cinese Zheng e la francese Burel.