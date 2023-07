Chelsea-Wrexham, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Chelsea-Wrexham è un’amichevole e si gioca nella notte italiana tra mercoledì e giovedì alle 00:30: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Oltre 500 milioni di euro spesi tra le due sessioni di mercato non sono bastati, al Chelsea, per evitare uno dei flop più clamorosi della storia del calcio. I Blues sono reduci da una stagione che definire disastrosa è solamente un eufemismo, conclusa addirittura nella parte destra della classifica della Premier League. E dunque fuori praticamente da tutto.

Toccherà a Mauricio Pochettino, che fa ritorno in Inghilterra dopo la parentesi in Francia al Psg, riportare un po’ di ordine dove finora c’è stato il caos più totale. Un fiasco di tali proporzioni non poteva che implicare una vera e proprio rivoluzione: nelle prime settimane di mercato sono stati in 11, tra prestiti e cessioni, a lasciare Stamford Bridge. Ed altri lo faranno a breve, non facendo più parte del progetto del tecnico argentino. Uno di questi è Romelu Lukaku, che dovrebbe tornare presto in Italia: non all’Inter, ma alla Juventus, essendo diventato la prima scelta dei bianconeri nel caso in cui dovessero cedere Vlahovic. Da qualche giorno Pochettino e i suoi uomini sono negli Stati Uniti, dove disputeranno tutte e cinque le amichevoli prestagionali prima del debutto in Premier. Il primo test è in programma a Chapel Hill contro il Wrexham, club inglese appena promosso in League Two dopo un calvario di 15 anni nelle leghe calcistiche semiprofessionistiche.

La formazione che manderà in campo l’ex tecnico del Psg sarà certamente sperimentale ma dovrebbero giocare almeno due dei nuovi acquisti. Stiamo parlando di Malo Gusto, terzino portoghese arrivato dal Lione, e Nicolas Jackson, attaccante senegalese rivelazione dell’ultima Liga con la maglia del Villarreal. Solo panchina, invece, per Christopher Nkunku: il francese è stato prelevato dal Lipsia dopo una stazione sensazionale.

Come vedere Chelsea-Wrexham in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Chelsea e Wrexham, in programma giovedì alle 00:30 al Kenan Memorial Stadium di Chapel Hill, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del test che vede protagonisti i Blues di Mauricio Pochettino. Sarà in ogni caso possibile assistere al match grazie alla diretta streaming gratuita trasmessa dall’app ufficiale del club londinese.

Il pronostico

Pochettino vorrà partire subito con il piede giusto nella sua nuova avventura professionale ed è ipotizzabile un successo comodo da parte dei Blues. Nella sgambata contro il Wrexham il Chelsea dovrebbe segnare dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wrexham

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Chukwuemeka; Sterling, Jackson, Mudryk.

WREXHAM (3-5-2): Foster; Boyle, Tozer, O’Connell; Barnett, Young, Lee, Cannon, Mendy; Mullin, Dalby.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1