I pronostici di martedì 18 luglio: Champions League e amichevoli

I pronostici di martedì 18 luglio: sono in programma le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla prossima Champions.

Torna la Champions League con le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla fase a gironi. Quindici match spalmati su due giorni: chi passa staccherà uno dei pass per il secondo turno, chi avrà la peggio proseguirà l’avventura europea in Conference League.

Dovrebbe avanzare senza problemi il Rakow, club che contro ogni pronostico ha trionfato nell’ultima Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. I campioni di Polonia in carica, impegnati in Estonia contro il Flora Tallinn, possono contare su un piccolo ma significativo vantaggio dopo la striminzita vittoria dell’andata. Chiamato invece ad una non facile rimonta lo Sheriff Tiraspol, che in Romania è stato battuto 1-0 dal Farul Costanza. Altra goleada in vista, infine, nella sfida tra il Maccabi Haifa e gli Hamrun Spartans, formazione maltese allenata da Luciano Zauri: all’andata gli israeliani hanno dilagato 4-0.

Pronostici altre partite

Genoa e Inter, due tra le protagoniste della prossima Serie A, affrontano in una gara amichevole rispettivamente gli austriaci del WSG Tirol e gli svizzeri del Lugano: i gol non dovrebbero mancare. Match potenzialmente prolifico anche quello tra i Rangers e il Newcastle di Sandro Tonali: gli scozzesi hanno più minuti nelle gambe e potrebbero anche evitare la sconfitta contro i più quotati Magpies.

Nella notte si giocano i playoff di ritorno della Copa Sudamericana: l’Universitario, battuto all’andata dal Corinthians, stavolta dovrebbe evitare la sconfitta.

Vincenti

• Genoa (in Genoa-WSG Tirol, amichevole, ore 17:00)

• Rakow (in Flora Tallinn-Rakow, Champions League, ore 19:00) • Sheriff Tiraspol o pareggio (in Sheriff-Farul Costanza, Champions League, ore 19:00) • Zrinjski Mostar (in Zrinjski Mostar-Urartu, Champions League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Maccabi Haifa-Hamruns Spartans, Champions League, ore 19:00

• TNS-Hacken, Champions League, ore 20:00

• Inter-Lugano, amichevole, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Rangers-Newcastle, amichevole, ore 20:45

• Panathinaikos-Rayo Vallecano, amichevole, ore 20:00

• Estudiantes-Barcelona SC, Copa Sudamericana, ore 02:00

Il “clamoroso”

Universitario evita la sconfitta ed almeno un gol per parte in Universitario-Corinthians, Copa Sudamericana, ore 02:30