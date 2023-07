Inter-Lugano, amichevole: diretta tv, streaming, formazioni, pronostici

Inter-Lugano è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:30: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Ormai è una tradizione. Dal 2018 è il Lugano ad alzare il sipario sulla stagione dell’Inter. Solitamente l’amichevole va in scena a Cornaredo, in Svizzera, ma stavolta la location cambia, a causa dei lavori che stanno interessando l’impianto del club ticinese.

Il match, che si disputerà a porte chiuse, è in programma alla Pinetina di Appiano Gentile, il centro sportivo nerazzurro. Simone Inzaghi manderà in campo una formazione sperimentale, con l’obiettivo di far giocare più minuti possibili ai nuovi arrivati, tra cui Frattesi, Thuram e Bisseck. Uno dei pochi titolari sarà Lautaro Martinez, che verrà affiancato in attacco dal connazionale Correa. L’allenatore attende novità da un mercato che sta riservando ogni giorno numerose sorprese. L’ultima riguarda Juan Cuadrado: l’ex esterno della Juventus ha appena trovato un accordo di un anno e nei prossimi giorni potrebbe essere essere già a disposizione del tecnico piacentino.

Ora Inzaghi aspetta un attaccante, dopo il clamoroso flop della trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, che molto probabilmente finirà proprio alla Juventus.

A centrocampo non c’è più Brozovic, ceduto agli arabi dell’Al-Nassr (l’Inter lo ritroverà presto nell’amichevole in Giappone) e l’aggiunta del solo Frattesi, arrivato dal Sassuolo, non può certamente bastare. Lugano che a differenza dei nerazzurri ha già disputato diverse amichevoli, collezionando due vittorie e un pareggio. Sorprende il numero di gol realizzati in queste tre partite dai bianconeri allenati da Mattia Croci-Torti, ben nove complessivi. La stagione degli elvetici inizierà ufficialmente martedì prossimo con lo Stade Ls Ouchy, nel match valido per la prima giornata di Super League svizzera.

Come vedere Inter-Lugano in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Inter e Lugano, in programma martedì alle 18:30 alla Pinetina di Appiano Gentile, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda del test che vede protagonisti i nerazzurri di Inzaghi.

Il pronostico

Lo scorso anno l’Inter ebbe la meglio 4-1, con Lautaro Martinez che mise a segno ben due gol. Immaginiamo una gara prolifica anche stavolta, in cui non è escluso che anche il Lugano riesca a realizzare almeno una rete contro i vicecampioni d’Europa in carica.

Le probabili formazioni di Inter-Lugano

INTER (3-5-2): Di Gennaro; Bisseck, de Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Sensi, Agoumé, Mkhitaryan, Salcedo; Lautaro Martinez, Correa.

LUGANO (4-2-3-1): Saipi; Valenzuela, Hajdari, Doumbia, Arigoni; Sabbatini, Mahmoud; Aliseda, Steffen, Bislimi; Celar.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1