Tennis, anteprima micidiale: lo spoiler dello shooting delizia i social

Tennis, l’ “assaggio” dello shooting manda in visibilio i follower: così la reginetta dei social ha fatto centro ancora una volta.

Le gambe da fenicottero, toniche e snelle. E ancora, le labbra carnose, il prosperoso décolleté, i fianchi che paiono disegnati e un lato B da 10 e lode. Ha ragione chi dice che Madalina Ghenea è una delle donne più belle al mondo, perché vi sfidiamo, in effetti, a trovare qualcuno che possa farle concorrenza.

L’attrice e modella di origini rumene continua ad essere, quindi, uno dei personaggi popolari più apprezzati di sempre. Tanto più da quando esistono i social network e ha la possibilità di “esibirsi” anche lì, oltre che sul grande e sul piccolo schermo. Proprio qualche giorno fa è stato presentato il nuovo film del quale è protagonista, Deep Fear. Ha avuto l’onore di recitare fianco a fianco con un attore apprezzatissimo, ossia Ed Westwick, il mitico Chuck Bass della popolarissima serie a stelle e strisce Gossip Girl. Lui aveva già lavorato con donne bellissime, come l’icona Blake Lively, ma qualcosa ci dice che sia rimasto estasiato dal fascino prorompente della sua nuova collega.

E ne è rimasto folgorato anche un certo tennista, vale a dire Grigor Dimitrov. Il bulgaro e Madalina sono una coppia a tutti gli effetti da qualche settimana e paiono già inseparabili. Lo dimostra il fatto che lei, una volta lasciatasi alle spalle la premiere, sia volata a Londra per sostenerlo nei caldi e frenetici giorni del terzo Slam dell’anno.

Tennis, il piccolo assaggio accende i social

Durante la partita con Tiafoe, la Ghenea era nel box del suo team, pronto a sostenerlo come se fossero sempre stati una cosa sola. Proprio come Melissa Satta, che dalla tribuna sostiene incondizionatamente il suo fidanzato, il campione di tennis azzurro Matteo Berrettini.

Né l’una e né l’altra, questo è poco ma sicuro, sono passate inosservate. Non è successo a Wimbledon e non accade nemmeno sui social network, dove l’attrice e modella rumena ha dato spettacolo nei giorni scorsi. Lady Dimitrov ha infiammato Instagram postando una fotografia che anticipa uno shooting che vedremo per intero, probabilmente, nei prossimi giorni.

Lo spoiler era già di per sé straordinario. A luci rosse, se vogliamo, dal momento che indossa un costume minimal talmente sexy da esservi vista costretta ad “inibirlo” con un emoticon a forma di cuore. E se la premessa era questa, non osiamo immaginare come possa essere il servizio fotografico. Ma non possiamo che essere impazienti, a questo punto, di scoprirlo.