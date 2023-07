I pronostici di lunedì 17 luglio: Allsvenskan, Liga Profesional, Brasileirao

I pronostici di lunedì 17 luglio: Ronaldo e Brozovic potrebbero scendere in campo nell’amichevole tra l’Al-Nassr e il Celta Vigo.

Prima amichevole di livello per l’Al-Nassr, intento a preparare la nuova stagione di Saudi Pro League nella regione portoghese dell’Algarve. Dopo le recenti vittorie ottenute ai danni di Alverca e Farense, gli uomini guidati dall’ex tecnico del Botafogo Luis Castro si misureranno contro un club di Liga, il Celta Vigo, che ha scelto di ripartire da un allenatore esperto come Rafa Benitez in seguito all’ennesima salvezza risicata.

Cristiano Ronaldo e Brozovic sono appena rientrati dalle vacanze ma potrebbero scendere in campo per giocare almeno uno scampolo di match. Ci aspettiamo una gara movimentata, in cui i gol non dovrebbero mancare. Tra i campionati che sono ricominciati da poco in Europa c’è quello rumeno. Esordio complicato per la Dinamo Bucarest, nobile decaduta che è tornata quest’anno in massima serie: l’Universitatea Craiova, quarta nell’ultima Liga I, è un brutto cliente. In Svezia invece c’è una sfida d’altra classifica tra il Djurgarden e il Malmo: i padroni di casa dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta.

Pronostici altre partite

In Bolivia il The Strongest non dovrebbe avere problemi contro l’Independiente Petrolero in una gara da almeno tre gol complessivi. Match potenzialmente prolifico anche quello tra Tigre e Barracas, valido per il 25esimo turno di Liga Profesional argentina.

Vincenti

• Djurgarden o pareggio (in Djurgarden-Malmo, Allsvenskan, ore 19:00)

• Universitatea Craiova (in Dinamo Bucarest-Univ. Craiova, Liga I Romania, ore 20:30)

• Arsenal de Sarandì o pareggio (in Arsenal de Sarandì-Instituto Cordoba, Liga Profesional, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Celta Vigo-Al Nassr, amichevole, ore 21:30

• The Strongest-Independiente Petrolero, Division Profesional Bolivia, ore 23:30

• Tigre-Barracas, Liga Profesional, ore 23:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Orebro-Trelleborgs, Superettan, ore 19:00

• Deportivo Municipal-Melgar, Perù Primera Division, ore 22:00

• Goias-Atletico Mineiro, Brasileirao, ore 01:30

Il “clamoroso”

KuPS evita la sconfitta ed almeno un gol per parte in Inter Turku-KuPS, Veikkausliiga, ore 17:00