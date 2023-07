Tennis, look da principessa: panorama mozzafiato

Tennis, con quel look da principessa la meravigliosa giocatrice ha lasciato tutti senza respiro. La sua è una bellezza a dir poco incantevole.

Il suo fascino ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti, tanto da portarla ad affermarsi come la tennista italiana più bella in assoluto. Un primato senza dubbio meritato per l’affascinante atleta, riuscita a farsi strada non solo nel mondo dello sport ma anche in quello della moda. Nelle scorse ore è tornata a far girare la testa ai follower con un carosello di scatti davvero incredibili.

Il tennis ha attirato lo sua attenzione quando era solamente una bambina, per merito della madre che lavorava proprio come insegnante. Così ha iniziato a praticare la disciplina dimostrando fin da subito di avere un notevole talento. Presto sono arrivati i primi risultati importanti e, all’età di 12 anni, è diventata una campionessa juniores. Il trionfo l’ha portata a desiderare maggiormente di mettersi in gioco.

Susanna Giovanardi, in seguito all’importante traguardo, ha continuato ad allenarsi con dedicazione nell’intento di entrare nella top 100 delle migliori giocatrici di tennis al mondo. Nel frattempo, anche fuori dal campo ha deciso di specializzarsi nello sport, laureandosi in Scienze Motorie. La 23enne, estremamente determinata nel raggiungere i suoi obiettivi, si sta facendo sempre più strada.

Tennis, come in una fiaba: Susanna Giovanardi fa sognare tutti con i suoi scatti

Lo sport, tuttavia, non è l’unica passione della bella Giovanna, che col passare degli anni si è avvicinata anche al settore della moda. Una volta finito il liceo la giovane atleta si è messa alla prova partecipando al concorso di bellezza Miss Italia e guadagnando molti apprezzamenti da parte della giuria per il suo charme e il suo carattere forte e determinato.

Successivamente è diventata la protagonista di molti servizi fotografici e campagne pubblicitarie. Grazie al suo fascino per lei non è stato difficile farsi notare da brand e fotografi, desiderosi di collaborare con lei, e anche sui social è riuscita a costruirsi un regno tutto suo.

Susanna ha fatto perdere la testa a tantissimi utenti e, dando un’occhiata alle foto che condivide su Instagram, non è poi così difficile capire quale sia il motivo. La sua è una bellezza fuori dal comune, alla quale è veramente difficile poter resistere. In questi giorni la tennista si sta godendo l’arrivo della bella stagione e, tra un viaggio e l’altro, non si è fatta mancare la Toscana.

Nelle scorse ore sul suo profilo ha condiviso una carrellata di foto scattate durante una visita a Villa La Foce: “In a fairy tale” ha commentato la giocatrice, che davanti a tanta meraviglia si è sentita come in una fiaba. E vista la sua bellezza è impossibile non paragonarla ad una vera e propria principessa: gli scatti con indosso quel sensualissimo abito azzurro hanno incantato i follower lasciando tutti a bocca aperta.