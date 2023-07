I pronostici di sabato 15 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e Brasileirao

I pronostici di sabato 15 luglio: nella notte italiana scende in campo la capolista del massimo campionato brasiliano contro il Bragantino.

L’improvviso ribaltone in panchina è stato subito assorbito dal Botafogo, che dopo 14 turni comanda la classifica del Brasileirao con 10 punti di vantaggio sulla seconda.

Al timone, dopo l’addio di Luis Castro – l’ex tecnico bianconero ha accettato l’offerta dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo abbandonando la squadra a campionato in corso – c’è un altro portoghese, l’ex Wolverhampton Bruno Lage. Botafogo che ad ogni modo continua a vincere: negli ultimi sette giorni ha battuto il Gremio nel Brasileirao e il Patronato in Copa Sudamericana, facendo registrare il terzo clean sheet consecutivo. La sua rocciosa difesa però sarà messa a dura prova da una delle squadre più in forma del massimo campionato brasiliano, il Bragantino: ci sono buone possibilità che il Botafogo incassi almeno una rete.

Pronostici altre partite

Si gioca anche nei principali campionati di Svezia e Norvegia, Allsvenskan ed Eliteserien. In quest’ultima un Molde rinato dovrebbe battere il Valerenga nell’anticipo di giornata, mentre in Svezia il Vasteras parte favorito contro l’Utsiktens. Per chi va a caccia di gol invece può tenere d’occhio le amichevoli che vedono protagonisti Crystal Palace e Feyenoord.

Vincenti

• Ilves (in Ilves-Mariehamn, Veikkausliga, ore 14:00)

• Vasteras (in Vasteras-Utsiktens, Allsvenskan, ore 15:00)

• Halmstads o pareggio (in Halmstads-Varnamo, Allsvenskan, ore 15:00)

• Molde (in Valerenga-Molde, Eliteserien, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Degerfors-Sirius, Allsvenskan, ore 17:30)

• Hacken-Brommapojkarna, Allsvenskan, ore 17:30

• Cluj-Poli Iasi, Liga I Romania, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Feyenoord-Union Saint-Gilloise, amichevole, ore 14:00

• Crystal Palace-Brondby, amichevole, ore 15:00

• Racing-Rosario Central, Liga Profesional, ore 21:00

Il “clamoroso”

Botafogo vincente e almeno un gol per parte in Botafogo-RB Bragantino, Brasileirao, ore 02:00