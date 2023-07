I pronostici di giovedì 13 luglio: Conference League e amichevoli

I pronostici di giovedì 13 luglio: sessanta squadre in campo per l’andata del primo turno di qualificazione alla prossima Conference League.

Prima scorpacciata di partite in Conference League. Si completa oggi il quadro dell’andata del primo turno di qualificazione alla fase a gironi della terza manifestazione Uefa.

Sono ben sessanta le squadre ai nastri di partenza – per lo più sconosciute – che sognano la fase finale. La Juventus, che quest’anno rappresenterà l’Italia, non entrerà in gioco prima di fine agosto, anche se i bianconeri corrono ancora il rischio di essere sanzionati con una squalifica di un anno di stop dal massimo organo calcistico europeo. Zilina e Riga FC esordiranno verosimilmente con un successo nei rispettivi impegni con Levadia Tallin e Vikingur Reykjavik, mentre Pyunik Yerevan-Narva Trans, Akureyri-Connah’s Quay e Shkendija-Haverfordwest non saranno partite povere di gol. Andranno con ogni probabilità a segno entrambi i lituani dell’Hegelmann e i nordmacedoni dello Shkupi.

Pronostici altre partite

Tra le amichevoli da tenere d’occhio oggi c’è quella che vede protagonista l’Arsenal: i vicecampioni d’Inghilterra affronteranno il Norimberga in una gara che si preannuncia prolifica. Dovrebbe vincere anche il Bournemouth, impegnato con l’Hibernian.

Vincenti

• Zilina (in Zilina-Levadia Tallin, Conference League, ore 17:30)

• Dundalk (in Bruno’s Magpies-Dundalk, Conference League, ore 18:00)

• Riga FC (in Riga FC-Vikingur Reykjavik, Conference League, ore 19:00)

• Bodo/Glimt (in HamKam-Bodo/Glimt, Coppa di Norvegia, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Pyunik Yerevan-Narva Trans, Conference League, ore 17:00

• Akureyri-Connah’s Quay, Conference League, ore 20:00

• Shkendija-Haverfordwest, Conference League, ore 20:00

• Norimberga-Arsenal, amichevole, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• AEK Atene-Shakhtar Donetsk, amichevole, ore 17:00

• Hegelmann-Shkupi, Conference League, ore 19:00

• Norimberga-Arsenal, amichevole, ore 19:00

Il “clamoroso”

Bournemouth vincente e almeno un gol per parte in Hibernian-Bournemouth, amichevole, ore 18:00