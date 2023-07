I pronostici di mercoledì 12 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 12 luglio: si completa il quadro dell’andata del primo turno di qualificazione alla Champions League.

Sono in programma oggi altre 5 gare d’andata valide per il primo turno di qualificazione alla prossima Champions League. I kazaki dell’Astana dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta contro i georgiani della Dinamo Tbilisi, mentre gli svedesi dell’Hacken inizieranno con ogni probabilità la loro avventura continentale con una vittoria comoda ai danni del TNS, ipotecando il passaggio del turno. Non mancheranno i gol nella sfida tra lo Slovan Bratislava e l’Hesperange, con gli slovacchi che dovrebbero realizzare non meno di due reti.

Cominciano pure le qualificazioni alla prossima Conference League. Si parte con due partite prima della scorpacciata di domani. Nelle Isole Faroe ci aspettiamo un risultato positivo da parte dei padroni di casa del B36 Torshavn, impegnati contro il Paide.

Pronostici altre partite

Nella notte italiana si giocano gli spareggi di Copa Sudamericana: vittoria alla portata per il Botafogo, che sta dominando il Brasileirao. Per chi invece va a caccia di gol può tenere in considerazione le amichevoli che vedranno protagoniste Manchester United, che sfiderà il Leeds appena retrocesso in Championship, ed il Borussia Dortmund.

Vincenti

• Astana o pareggio (in Astana-Dinamo Tbilisi, Champions League, ore 16:00)

• Hacken (in Hacken-TNS, Champions League, ore 19:00)

• B36 Torshavn o pareggio (in B36 Torshavn-Paide, Conference League, ore 20:00)

• Botafogo (in Patronato-Botafogo, Copa Sudamericana, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester United-Leeds, amichevole, ore 17:00

• Hacken-TNS, Champions League, ore 19:00

• Slovan Bratislava-Hesperange, Champions League, ore 20:30

• Westfalia Rhynern-Borussia Dortmund, amichevole, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Farul Costanza-Sheriff Tiraspol, Champions League, ore 19:30

• Molde-Sarpsborg, Coppa di Norvegia, ore 18:00

• Inter Turku-VPS, Veikkausliga, ore 17:00

Il “clamoroso”

Pareggio tra Independiente Medellin e San Lorenzo, Copa Sudamericana, ore 02:00