Champions League, tifosi furiosi: i bianconeri superano l’Inter

Champions League, i tifosi sono furiosi per quelle che sono le previsioni dei bookmaker. I bianconeri hanno superato l’Inter finalista

Non c’è un attimo di tregua. Voi penserete che la preparazione è iniziata da pochi giorni quindi di tempo per ricominciare a guardare il calcio vero, quello della Serie A, con annessa Champions League, ce ne vuole ancora. Ma non è così, visto che il primo turno di qualificazione alla prossima Champions League è iniziato proprio in questi giorni.

E c’è chi già inizia a fare previsioni per la prossima stagione, per chi potrebbe vincere la Coppa, quella conquistata dal Mancheser City nella finale di Istanbul contro l’Inter, ed in questo caso ci riferiamo a BetFair, che nel proprio palinsesto ha già l’antepost per la vittoria finale della massima competizione europea che sarà poi l’ultima con questo format. Sì, dall’annata successiva si cambia e la cosa principale è che non ci saranno più retrocessioni da una competizione all’altra: chi si qualifica per la Champions gioca solo per quella, fino ad un certo punto, se vieni eliminato non hai il paracadute dell’Europa League che a Mourinho non è piaciuto affatto.

Champions League, il Newcastle davanti all’Inter

E ci sono molte perplessità per quelle che sono le scelte del bookmaker inglese. Sì, perché oltre alla squadra super favorita che ovviamente è quella di Guardiola che si dovrebbe rinforzare ulteriormente nel corso di questa sessione di mercato, c’è un particolare che non può in nessun modo passare inosservato, ed è il fatto che il Newcastle, che ha preso Tonali e che ha delle finanze così illimitate che non si limiterà all’ex centrocampista del Milan, è davanti all’Inter in questa speciale e inutile quasi potremmo dire classifica.

Inutile perché? Perché poi alla fine il calcio è un’altra cosa e abbiamo imparato nel corso di questi anni a capire che tutto può succedere. Comunque, alle spalle del City c’è il Bayern Monaco, poi il Real Madrid in quello che sarà l’ultimo anno di Ancelotti sulla panchina dei madrileni, poi l’Arsenal che torna a vivere notti importanti dopo molti anni, il Barcellona e il Psg di Luis Enrique. Uno che questa coppa l’ha alzata già al cielo.