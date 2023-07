Alcaraz-Rune, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Alcaraz-Rune è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Ieri, grazie al successo sul russo Safiullin, Jannik Sinner è diventato il più giovane tennista, dal 2007, ad aver conquistato un posto nella semifinale di Wimbledon. Ma è un record destinato a durare un solo giorno, come ha spiegato sorridendo lo stesso giocatore azzurro. Sì, perché oggi verrà immediatamente abbattuto da uno tra Carlos Alcaraz e Holger Rune, entrambi di due anni più giovani (classe 2003) dell’altoatesino.

Si tratta di un confronto che un po’ tutti attendevano al momento del sorteggio. Si sfidano due talenti naturali, già stabili da tempo tra i primi 10 al mondo – lo spagnolo è numero uno, il danese numero sei – e che potrebbero dar vita (insieme, si spera, allo stesso Sinner) alla rivalità del futuro. Praticamente coetanei – Rune è nato appena sei giorni prima rispetto ad Alcaraz – mettono nel mirino la loro prima semifinale a Wimbledon. Sull’erba, superficie che fino all’anno scorso conoscevano molto poco, hanno imparato in fretta. Il fenomeno murciano, che lo scorso anno ai Championships fu eliminato agli ottavi dopo una memorabile battaglia con Sinner, nella stagione verde non ha ancora perso una partita. Ha trionfato al Queen’s, vincendo il suo primo titolo sui prati. E succedendo nell’albo d’oro proprio a quel Matteo Berrettini che due giorni fa ha battuto in rimonta (3-6 6-3 6-3 6-3).

La rivalità del futuro (e del presente)

La vittoria ottenuta contro un erbivoro, peraltro in stato di grazia, come Berrettini è un’altra prova di maturità, l’ennesima, da parte di Alcaraz.

Lo spagnolo, dopo aver perso il primo set, è riuscito da grande campione qual è a trovare le contromisure al potente servizio dell’italiano, tirando fuori dal cilindro una serie di giocate d’alta scuola che hanno mandato in visibilio il pubblico del Centre Court.

Alcaraz aveva saputo trarre forza dalle difficoltà anche nel turno precedente contro il gigante cileno Jarry, altro giocatore capace di vincere almeno un set contro il numero uno. Le sue continue variazioni e soprattutto l’abilità sotto rete, fondamentale quando si gioca su erba, dovrebbero essere un fattore anche contro il danese. Rune, così come Alcaraz, ha sorpreso tutti in questa breve parentesi “verde”. Non aveva mai vinto una partita sui prati ed invece, tra Queen’s e Wimbledon, è già a quota 7 vittorie in 8 partite. Nel terzo turno l’ha spuntata dopo un pirotecnico supertiebreak contro Davidovich Fokina – sfruttando un vero e proprio “suicidio sportivo” dell’avversario – ma negli ottavi di finale si è imposto in quattro set sul veterano Dimitrov, nonostante non partisse coi favori del pronostico.

Dotato di enorme personalità, Rune sembra esaltarsi nei momenti difficili e non soffre della cosiddetta sindrome del “braccino corto”. Con Alcaraz si conoscono benissimo – in rete ci sono i video di quando, da ragazzini, giocano il doppio insieme – ma finora si sono incontrati solo due volte. La prima alle Next Gen Finals di Milano nel 2021, con lo spagnolo che ebbe la meglio 3-0. La seconda lo scorso novembre, a Parigi-Bercy, anche se Alcaraz fu costretto a ritirarsi dopo il primo set per via di un infortunio.

