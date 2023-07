Wimbledon, due cuori e uno Slam: la passione esplode a Wimbledon

Wimbledon, la seconda settimana dello Slam più romantico di tutti i tempi è ormai entrata nel vivo: ecco perché è un’edizione afrodisiaca.

Il velluto verde, le fragole con la panna, il Pimm’s da sorseggiare tra un game e l’altro. Non v’è dubbio sul fatto che anche l’All England Club, a modo suo, sia una location estremamente romantica. Afrodisiaca, se vogliamo. Perfetta, in quanto tale, per un primo appuntamento da sogno con vista sui campi in erba più famosi di tutti i tempi.

E, stando così le cose, non ci sorprende affatto che questa edizione trasudi passione e sentimenti da ogni “poro”. Sui social network abbondano come non mai i contenuti che ritraggono coppie celebri e innamoratissime. Tanto da pensare che forse è proprio vero, come si dice, che Wimbledon sia un luogo magico. Per Matteo Berrettini lo è di sicuro, essendo quello il posto in cui si è reso protagonista di un’impresa straordinaria e nel quale, a due anni di distanza, è rinato, tornando ad essere quello di un tempo. Stavolta, però, la cittadella londinese del tennis è per lui un posto ancor più speciale.

Ad accompagnarlo in quest’avventura c’è la sua Melissa Satta, la donna che ha conquistato il suo cuore qualche mese fa, a Miami. La tensione sul volto di lei durante la gara con Zverev, unita al video che li ritrae mentre lasciano il club mano nella mano, ha fatto sognare, e non poco, il popolo dei social. Che, finalmente, sembra aver dato la propria benedizione ad una coppia chiacchieratissima.

Wimbledon, l’amore è nell’aria quest’anno: le coppie più belle

Ma quella tra il tennista e la showgirl non è la sola favola ad avere come sfondo Wimbledon. Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, esattamente come loro, continuano a sfornare contenuti ad altissimo tasso di romanticismo. Uniti, nella gioia e nel dolore – quello per il ritiro di lei – come se stessero insieme da sempre.

Sono affiatatissimi anche Madalina Ghenea e Grigor Dimitrov, usciti allo scoperto da poco ma già inseparabili. Lei era in tribuna durante il big match contro Tiafoe e, esattamente come la Satta e la Badosa, aspettava trepidante di poter esultare per il suo amore. Per non parlare di Katie Boulter ed Alex de Minaur, poi, che hanno addirittura giocato il doppio misto per suggellare il sentimento che li lega.

Non si può proprio dire, insomma, che non ci sia amore, nell’aria di Wimbledon. Non ce n’è mai stato, anzi, così tanto.