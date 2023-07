Tennis, l’anticiclone fatto persona: il risveglio più bollente di sempre

Tennis, la stella di Onlyfans è tornata su Instagram per seminare un po’ di scompiglio: quel video è davvero pazzesco.

Su Instagram la si vede un po’ più di rado, da quando ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di aprire un account su Onlyfans. Lì, sulla piattaforma di contenuti per adulti, ha evidentemente trovato la sua dimensione, tanto da aver pensato che fosse il caso di mettere da parte i vecchi social network.

I suoi fan le chiedevano da tempo di farlo ed ecco che Sofya Zhuk, ad un certo punto, ha deciso di accontentarli. Una scelta intelligente, la sua, che le ha permesso non solo di dare libero sfogo alla sua passione per i contenuti sexy, ma anche di monetizzarla nel migliore dei modi. Foto e video postati su Onlyfans non sono, come noto, gratuiti. Bisogna sottoscrivere un abbonamento per poterne usufruire e siamo certi che in tanti lo avranno fatto ben volentieri, una volta saputo che anche la sexy tennista era entrata a far parte della squadra.

Di tanto in tanto, però, le piace tornare alle vecchie abitudini. Foto e video su Instagram sono sempre più rari, ma quando come per magia appaiono riescono comunque a lasciarci senza fiato. Come il filmato, appunto, che ha postato qualche ora fa tramite Instagram Stories. Quello che, per ovvi motivi, ha mandato in corto circuito la piattaforma del gruppo Meta e la platea dei suoi sostenitori.

Tennis, tra lei e Cerbero è il fine settimana più infuocato di tutti i tempi

L’abbiamo ammirata, in passato, in vesti ben più piccanti, ma questo video è comunque irresistibile. E poco importa se non indossi uno dei suoi sensualissimi completini intimi, oppure uno di quei bikini talmente microscopici da perdersi nello splendore delle sue curve sensazionali.

Indossa un pigiama, la caliente Sofya, ma il balletto in cui si lancia è semplicemente spettacolare. Deve essersi svegliata da poco, ma ha già un’energia tale da essere scatenata. Si muove in maniera supersexy, come solo lei sa fare, e non osiamo immaginare quale possa essere stata la reazione dei suoi follower dinanzi ad un tale spettacolo della natura.

Un risveglio bollente, insomma. Più bollente dell’anticiclone africano, arrivato dal deserto del Sahara, che ha infuocato la Penisola italiana in questo fine settimana di luglio. La Zhuk, ex reginetta del tennis ed oggi star dei social media, ha battuto Cerbero a mani basse, insomma. E francamente non avevamo dubbi sul fatto che non ci fosse gara.