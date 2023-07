Tennis, scollatura estrema: tempesta di like assicurata

Tennis, una scollatura così vertiginosa non s’era mai vista prima d’ora: la wag supersexy incendia i social network.

Parlare di “maledizioni” potrebbe sembrare anacronistico, nel ventunesimo secolo. Eppure, sembra proprio che ce ne sia in atto una, nel perimetro di Wimbledon. Ma se proprio non vi di parlare di maledizioni, allora beh, ci limiteremo a parlare di coincidenze. Di coincidenze molto strane.

Per due anni consecutivi, gli ultimi due viceré dello Slam londinesi sono stati costretti a rimanere a casa. Prima è toccato a Matteo Berrettini, che 365 giorni dopo il giorno più bello della sua vita, quello della finale all’All England Club, non ha potuto partecipare al Major perché risultato positivo al Covid. Dodici mesi dopo era toccato a Nick Kyrgios provare le stesse emozioni del suo rivale romano. Il bad boy australiano aveva conquistato la finale di Wimbledon e si era battuto, proprio come l’azzurro, contro il re del Club: Novak Djokovic. E anche lui, un anno dopo quell’exploit si è dovuto ritirare per via di un infortunio che sembra non volergli dare tregua.

Kyrgios avrebbe voluto riprovarci, regalarsi la stessa gioia che lo aveva travolto nell’estate 2022, ma dovrà attendere un anno in più per farlo. Fortuna che accanto a lui, adesso, c’è una ragazza che sembra sostenerlo in ogni circostanza e che è stata capace di ridargli quello che aveva perso: il sorriso.

Tennis, una consolazione niente male per Kyrgios

Non è un segreto che Nick abbia attraversato un momento molto buio prima di conoscere la sua attuale fidanzata. Era stato proprio lui a raccontarlo con un post sui social network, a rivelare di essere stato in depressione e di aver fatto abuso di certe sostanze che poco si sposavano con la sua carriera sportiva.

Poi è arrivata lei, la dolce e bellissima Costeen Hatzi, e tutto è cambiato. Kyrgios è pazzo di lei e anche la community dei social network e del tennis, per la verità, lo è. Questo perché, appunto, la fidanzata del tennista australiano è una di quelle bellezze mozzafiato che per strada farebbero girare la testa a chiunque. Lo scorso anno aveva avuto per ovvie ragioni i riflettori puntati addosso, a Wimbledon, ed era stato in quell’occasione che avevamo imparato a conoscerla un po’ meglio.

Quest’anno dovremo fare a meno delle inquadrature su di lei, ma per fortuna c’è Instagram e lei è un tipo piuttosto social. L’ultima foto che ha postato, per esempio, è assolutamente deliziosa. Costeen indossa un abito molto scollato ed è il suo lato A, quindi, il protagonista assoluto di questo scatto. Nick non avrà potuto partecipare a Wimbledon, ma sembra che non se la passi poi così male…