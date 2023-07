Rachel Stuhlmann, notte di fuoco: questa volta ha veramente esagerato

Rachel Stuhlmann, l’influencer del tennis più amata in assoluto ha passato una notte di fuoco: con le sue foto ha mandato il web in delirio.

La meravigliosa 31enne è famosa per essere l’influencer numero uno di tennis al mondo. Da qualche anno a questa parte, Rachel Stuhlmann si è guadagnata una notevole popolarità sui social, dove è solita condividere scatti in cui sfoggia tutta la sua sensualità affrontando temi legati allo sport che ama da quando era una bambina. Negli scorsi giorni, ha voluto esagerare mostrando ai fan la notte di fuoco trascorsa.

Le sue curve strepitose hanno fatto perdere la testa a tantissime persone. Resistere al suo charme è veramente impossibile: la sua è una bellezza che non passa certamente inosservata, caratterizzata da uno splendido viso incorniciato da lunghi capelli mori e un fisico che definire avvenente è poco. Lei stessa si diverte a stuzzicare le fantasie di seguaci con foto da togliere il respiro che condivide online.

Sono tanti i tifosi che hanno imparato a conoscerla, restando a bocca aperta davanti ai suoi meravigliosi scatti. La 31enne sa come attirare le loro attenzioni e, di recente, ha stupito tutti con uno scatto decisamente “hot”. L’influencer appassionata di tennis ha deciso di cambiare sport per una sera e ha assistito ad una partita dei Los Angeles Dodgers. La serata è stata ricca di emozioni e, una volta concluso il match, Rachel ha fatto una sorpresa molto gradita ai fan.

Rachel Stuhlmann, il selfie è semplicemente incantevole: una meraviglia irresistibile

In passato la bella Rachel ha giocato a tennis a livello universitario, senza tuttavia riuscire a sfondare nella disciplina. L’influencer ha capito che la vita da atleta non era fatta per lei, eppure non ha mai messo da parte la sua più grande passione. Il suo sogno è sempre stato rendere il tennis “mainstream”, inclusivo, ed è così che ha iniziato a condividere i suoi post con il resto del mondo.

Tra scatti sotto rete, selfie ed immagini in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore, si è fatta strada sul web ed oggi è celebre per essere l’influencer numero uno di tennis in assoluto. A quanto pare, però, il tennis non è l’unico sport ad averla conquistata. Negli scorsi giorni si è goduta la partita dei Dodgers e, a match finito, ha condiviso tra le sue storie la foto che vi proponiamo.

Inutile dire che i seguaci hanno gradito molto il selfie. Rachel è meravigliosa come sempre, mentre guarda dritto in camera con i suoi incantevoli occhi scuri. Ai fan non è sicuramente sfuggito un “dettaglio”: ci stiamo riferendo al suo generoso décolleté, che il top bianco sembrerebbe quasi far fatica a contenere, e che ha catalizzato tutte le attenzioni.