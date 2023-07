Tennis, se quello specchio potesse parlare: il bikini riflesso è spaziale

Tennis, se lo quello specchio potesse parlare: il bikini spaziale dell’affascinante atleta ha mandato il web in delirio.

La protagonista di questo articolo ha raggiunto la notorietà grazie ai suoi trionfi sul campo, per poi decidere di prendere una strada totalmente diversa. Oggi, sui social, può vantare un profilo seguito da oltre 100 mila persone, che delizia quotidianamente con i suoi scatti supersexy. Messo da parte il mondo dello sport, infatti, si è lanciata in quello dell’intrattenimento per adulti.

La sua storia ha colpito molto i tifosi di tennis, e non solo. La collega Serena Williams, parlando si lei, ha espresso una grande stima dei suoi confronti, definendola “coraggiosa e forte” all’indomani dell’uscita del suo servizio per Playboy del 2008. Stiamo parlando di Ashley Harkleroad, ex numero 39 del ranking mondiale, ora star dei social e creatrice di contenuti a luci rosse.

Classe 1985, l’ex giocatrice statunitense ha raggiunto importanti traguardi nel corso della sua carriera di sportiva. Ha debuttato nelle gare professionistiche nel 2000 e, tre anni più tardi, è schizzata nella top 40 delle migliori tenniste a livello internazionale. Nel 2008, dopo aver presto parte al Roland Garros (dove è stata sconfitta proprio da Serena Williams), ha posato per il tanto discusso servizio per Playboy, segnando l’inizio della sua nuova vita.

Tennis, Ashley Harkleroad in bikini infiamma i social: il selfie allo specchio è da togliere il respiro

In seguito allo shooting, Ashley è diventata mamma per la prima volta nel 2009. Nel 2011 è stata la volta della sua secondogenita. L’ex atleta si è progressivamente allontanata dalle gare, avvicinandosi sempre più ai social. Qui condivide foto in cui sfoggia tutta la sua sensualità, lasciando ogni volta i follower a bocca spalancata davanti alla sua bellezza irresistibile e al suo fisico da urlo.

Nel 2022 ha debuttato nel cinema per adulti con la pubblicazione del suo primo filmino hard e negli scorsi mesi è approdata su OnlyFans. Ashley sembrerebbe essersi lasciata totalmente alle spalle il mondo del tennis, tuttavia continua ad essere molto seguita dai tifosi, che ormai hanno perso la testa per lei. Di recente l’ex giocatrice ha stupito tutti con il selfie allo specchio apparso tra le sue storie.

Come potete vedere, ha sfoderato un fantastico bikini con fantasia colorata che le calza veramente a pennello. I suoi capelli biondi sono raccolti in una coda alta, ad eccezione delle due ciocche che scendono sul suo bellissimo viso. Sensualissima come sempre, Ashley ha scatenato le reazioni degli utenti, rimasti stregati dal suo fascino. Lo scatto è a dir poco meraviglioso e il suo fisico mozzafiato è riuscito ancora una volta ad infiammare il web.