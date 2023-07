Tennis, ha superato ogni limite: fan colpiti e affondati

Tennis, per lei andare oltre i limiti è ormai un’abitudine. I suoi scatti sono assolutamente da togliere il respiro.

Fan colpiti e affondati: la meravigliosa atleta si è fatta strada nel mondo dei social a colpi di scatti mozzafiato, facendo perdere la testa a milioni di utenti, rimasti totalmente stregati dal suo charme. La sua è una bellezza fuori dal comune e il suo corpo avvenente e scolpito è davvero irresistibile. Il suo intento è spingersi oltre ogni limite, sfidando le regole del tennis, e possiamo dire che ci sta riuscendo appieno.

I suoi post e le sue storie vengono visualizzati ogni giorno da oltre 300 mila persone, le quali la seguono con dedizione nella sua vita quotidiana e nei suoi impegni lavorativi. Le sue foto da urlo ha fatto breccia nel cuore di tantissimi user e oggi è ufficialmente l’influencer numero 1 al mondo di tennis. Dando un’occhiata ai contenuti condivisi dalla meravigliosa Rachel Stuhlmann, si è proprio meritata il titolo.

In passato si è dedicata al tennis giocando a livello universitario, senza tuttavia riuscire a raggiungere grandi risultati. Così ha deciso di reinventarsi e dedicarsi alla carriera di influencer sportiva. Nei post, la bella Rachel condivide i suoi pareri, aggiornamenti sulle competizioni e consigli utili per i follower, attirando migliaia e migliaia di like e commenti ogni volta.

Tennis, Rachel Stuhlmann e la sfida ai limiti del tennis tra uno scatto sensuale e l’altro

Negli scorsi giorni il torneo Wimbledon ha avuto inizio e l’influencer ha già condiviso il suo entusiasmo con i fan tramite un post. In occasione dell’evento, inoltre, ha tenuto un’intervista con il The Sun, nella quale ha parlato della sua carriera e del suo percorso, senza tralasciare il suo amore per la prestigiosa manifestazione, con i suoi snack a base di fragole e panna.

Nel corso del suo intervento Rachel si è soffermata anche su un argomento che le è piuttosto caro. Il suo successo social è, ovviamente, molto legato alle foto in abiti succinti che posta quotidianamente – quella che potete vedere qui sopra è solamente una delle sue ultime chicche – e l’influencer ci ha tenuto a dire la sua al merito. Ha spiegato che, attraverso l’abbigliamento, ha sempre tentato di andare oltre ai limiti del tennis.

“Credo fermamente che il tennis debba evolversi per essere più progressivo, accessibile e inclusivo” sono state le sue parole. A giudicare dai suoi look, che esaltano alla perfezione le sue curve portentose, l’impresa di sfidare i canoni più tradizionali del tennis le sta riuscendo molto bene. L’influencer è una vera e propria meraviglia e i suoi post sono uno più hot dell’altro.