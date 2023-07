I pronostici di lunedì 10 luglio: Allsvenskan, Superettan e amichevoli

I pronostici di domenica 9 luglio: prima amichevole prestagionale per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, in ritiro in Portogallo.

La Saudi Pro League inizierà il prossimo 11 agosto. Stavolta le luci dei riflettori non saranno puntate solo su Cristiano Ronaldo: i principali club sauditi stanno acquistando fior di campioni dall’Europa ed il campionato è destinato ad attirare sempre maggiore attenzione.

Intanto l’Al-Nassr, la squadra in cui milita CR7, scende in campo per giocare la sua prima amichevole, contro i portoghesi dell’Alverca. Pur senza Ronaldo – l’ex Real Madrid e Juventus è ancora in vacanza – i gialloblù (da quest’anno allenati da Luis Castro, appena “acquistato” dal Botafogo) dovrebbero iniziare con il piede giusto. Potrebbe subire almeno una rete invece il West Ham, impegnato in casa del Boreham Wood. Non dovrebbero mancare i gol nel test tra il Galatasaray campione di Turchia in carica ed il Kisvarda.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Svezia, con Allsvenskan e Superettan protagoniste. In massima serie la sfida tra Norkkoping e Halmstad dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi. Potenzialmente prolifica anche la gara tra Trelleborg e Utsikten, valida per il campionato cadetto. Nella notte occhi puntati sull’Argentina: possibile pareggio tra Colon e Belgrano.

Vincenti

• Helsingborg o pareggio (in Helsingborg-Ostersund, Superettan, ore 19:00)

• Goteborg o pareggio (in Goteborg-Varberg, Allsvenskan, ore 19:00)

• Al Nassr (in Alverca-Al Nassr, amichevole, ore 21:30)

• Huancayo (in Huancayo-Cusco, Liga 1 – Clausura, ore 22:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Norrkoping-Halmstad, Allsvenskan, ore 19:00

• Trelleborg-Utsikten, Superettan, ore 19:00

• Galatasaray-Kisvarda, amichevole, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Helsingborg-Ostersund, Superettan, ore 19:00

• Boreham Wood-West Ham, amichevole, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio tra Colon e Belgrano, Liga Profesional, ore 21:30