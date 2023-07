I pronostici di domenica 9 luglio: Eliteserien, Allsvenskan e Brasileirao

I pronostici di domenica 9 luglio: si gioca sia in Brasile che in Norvegia. In campo anche squadra che sta dominando il Brasileirao, il Botafogo.

Si conclude la quattordicesima giornata del Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. Il Botafogo capolista ha la grande occasione di allungare ulteriormente sul secondo posto nello scontro diretto con il Gremio secondo in classifica. Un’altra buona notizia, per i bianconeri, è il pareggio maturato tra Palmeiras e Flamengo, le due inseguitrici più credibili che la scorsa notte hanno pareggiato 1-1. Espugnare lo stadio di Porto Alegre, tuttavia, non sarà una passeggiata: si profila una gara divertente, da almeno tre reti complessive.

Il Bragantino è in fiducia, ha vinto tre gare di fila e potrebbe avere la meglio anche nella gara casalinga conto uno zoppicante San Paolo. Una possibile sorpresa? La vittoria del Fortaleza contro l’Athletico Paranaense.

Pronostici altre partite

Occhi puntati pure sulla Norvegia, dove il Molde punta a recuperare terreno dopo l’ottimo pareggio (2-2) ottenuto contro la capolista Bodo: il Brann fuori casa fa meno paura. Non dovrebbero mancare i gol nei match tra Odd e Bodo/Glimt e tra Rosenborg e Lillestrom. Almeno una rete per parte anche il Superettan, in Kalmar-Elfsborg.

Vincenti

• Malmo (in Malmo-Mjallby, Allsvenskan, ore 15:00)

• Molde (in Molde-Brann, Eliteserien, ore 19:15)

• RB Bragantino (in RB Bragantino-San Paolo, Brasileirao, ore 21:00)

• Banfield (in Banfield-Arsenal Sarandì, Liga Profesional, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sirius-Hammarby, Allsvenskan, ore 15:00

• Odd-Bodo/Glimt, Eliteserien, ore 17:00

• Rosenborg-Lillestrom, Eliteserien, ore 17:00

• Sandefjord-Stabaek, Eliteserien, ore 17:00

• Gremio-Botafogo, Brasileirao, ore 23:30

Le partite da almeno due gol complessivi

• Skovde Aik-GAIS Goteborg, Superettan, ore 17:00

• EIF-Japs, Ykkonen, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Kalmar-Elfsborg, Superettan, ore 17:30

• Tromso-Valerenga, Eliteserien, ore 17:00

• Panathinaikos-AEK Larnaca, Amichevole, ore 18:00

Il “clamoroso”

Fortaleza vincente (in Fortaleza-Athletico Paranaense, Brasileirao, ore 23:30)