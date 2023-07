Tennis, quanta generosità: il bis inaspettato fa impazzire i fan

Tennis, generosa lei e pure la sua ammirevole scollatura: il bis offerto dalla reginetta dei social è stato apprezzatissimo.

Poco importa se il suo esordio nel circuito dei professionisti sia avvenuto di recente, perché la verità è che questa tennista è già molto più popolare di altre sue colleghe ben più esperte. Merito del suo talento, senz’altro, ma non solo. Perché di assi nella manica questa meravigliosa creatura ne ha davvero a bizzeffe.

Ekaterina Reyngold, è di lei che stiamo parlando, ha iniziato a giocare a tennis da piccolissima. Sognava di sfondare nel circuito maggiore e si è messa sotto come se non ci fosse un domani, per poter essere in grado di competere, un giorno, contro le campionesse che le piaceva guardare in televisione. Russa, alta, bellissima e talentuosa, si è così fatta notare non solo in campo, dove non ha però ancora raggiunto le vette cui ambiva, ma anche sui social network. Lì fa davvero faville e se esistesse un ranking delle tenniste più amate dai cybernauti lei sarebbe, senza ombra di dubbio, in top ten. Sarà pure ben lontana dalla cima della classifica mondiale – è 357esima nella categoria del singolare – ma ciò non toglie che sia comunque popolarissima nel mondo virtuale.

Com’è possibile, vi starete legittimamente chiedendo, che una tennista minore abbia così tanto successo? Beh, la risposta alla vostra domanda potreste benissimo individuarla nelle fotografie che popolano la gallery della splendida Ekaterina. Lì dentro c’è tutta la sua essenza e sono ben raffigurate, come se non bastasse, le sue innegabili doti fisiche.

Tennis, la Reyngold cala l’asso: scollatura da Grande Slam

La Reyngold è una delle tennista più affascinanti del circuito e questo è assolutamente oggettivo. Ha un viso stupendo e un corpo altrettanto degno di nota, motivo per il quale le sue foto sono una miscela altamente “esplosiva” e pericolosa per i follower che si imbattono in esse.

Prendiamo l’ultima, ad esempio. L’incantevole Ekaterina indossa un top scollatissimo che evidenzia in maniera davvero ottimale la generosità del suo décolleté. Quasi vertiginoso, oseremmo dire, dal momento che copre lo stretto indispensabile e che il lato A della bella russa, di conseguenza, è in primissimo piano.

La Reyngold aveva postato una foto molto simile nei giorni scorsi, perciò è come se, in un certo senso, avesse voluto concedere ai fan un piccolo bis. Una replica apprezzatissima, peraltro, perché di un tale panorama, questo è poco ma sicuro, non ci si potrebbe mai e poi mai stancare.