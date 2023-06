Tennis, bianco e curve che binomio: abitino mozzafiato

Tennis, la giovane atleta ha conquistato tutti sfoderando un look che mette in risalto le sue bellissime curve: come resisterle?

Il suo esordi nel mondo del tennis professionistico è piuttosto recente. Eppure in pochissimo tempo è riuscita a guadagnarsi le attenzioni di migliaia e migliaia di tifosi. Il merito non è “solo” del suo talento e delle sue doti eccezionali: la giovane atleta, infatti, si è fatta notare subito per il suo irresistibile charme, guadagnandosi presto le attenzioni degli utenti.

Nata nel 2001 in Russia, la bella giocatrice – come ogni sua collega – è rimasta stregata dal tennis quando era solamente una bambina. Da allora ha deciso di mettercela tutta per coronare il suo sogno e raggiungere i risultati delle campionesse più grandi. Un anno fa ha esordito nel tabellone principale in occasione del Marocco Open e al momento si trova al 357esimo posto nel singolare e al 212esimo nel doppio del ranking mondiale.

Ekaterina Reyngold, in passato, si è spinta fino alla posizione numero 226 nel singolare e 196 nel doppio, categoria in cui si è aggiudicata ben 10 titoli ITF. L’atleta ha ancora molta strada da fare, ma in futuro sentiremo sicuramente parlare di lei per i suoi traguardi. Sui social ha già iniziato a farsi conoscere al pubblico, facendo breccia nel cuore di molti tifosi, e non solo per il suo impegno sul campo.

Tennis, Ekaterina Reyngold conquista tutti con il selfie allo specchio

Come spiegato poc’anzi, Ekaterina (soprannominata Katya) è dotata di una bellezza davvero irresistibile ed è proprio grazie al suo fascino che il seguito su Instagram non fa altro che aumentare giorno dopo giorno. La tennista è molto attiva online ed interagisce sempre con i fan mostrandosi tra allenamenti, match e momenti di vita privata. Agli utenti non è certamente sfuggito il suo charme, capace di stregare chiunque.

Nelle scorse ore, tra le sue storie, è apparsa un’immagine che ha scatenato subito le reazioni di questi ultimi. Nello scatto – che potete vedere qui sopra – Katya è più raggiante che mai con indosso un abito bianco che le sta impeccabilmente bene, abbinandosi alla sua carnagione ed i suoi capelli scuri. La chioma è raccolta in uno chignon alto, così da mettere in risalto il suo bellissimo viso dai lineamenti dolci.

Il vestito, in stile cut-out, le lascia scoperti i fianchi andando a stuzzicare le fantasie dei fan. La giocatrice, nel selfie scattato allo specchio, è a dir meravigliosa mentre sorride davanti alla camera. Qualche giorno fa i seguaci l’hanno vista impegnata al WTA di Kuršumlijska Banja, prima della sua eliminazione in finale. Ora, per lei, sembrerebbe arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax.