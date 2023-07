I pronostici di sabato 8 luglio: Europei U21, Brasileirao e amichevoli

I pronostici di sabato 8 luglio: riflettori puntati sulla finale dell’Europeo Under 21 tra Inghilterra e Spagna. Ma in serata si gioca anche in Brasile.

Si conclude oggi l’Europeo Under 21 con la finalissima tra Inghilterra e Spagna. Solidità da una parte e prolificità dall’altra. Gli inglesi non hanno subito ancora nemmeno un gol in questa manifestazione, gli spagnoli invece ne segnano in abbondanza grazie al loro atteggiamento costantemente propositivo. Potrebbe venirne fuori una finale equilibrata, in cui si fatica ad individuare un chiaro favorito. Ma contro l’ispirato attacco iberico è improbabile che l’Inghilterra riesca a tenere ancora la porta inviolata: entrambe andranno verosimilmente a segno.

La giornata di Eliteserien si apre con l’anticipo tra il Viking e l’Haugesund: favoriti i padroni di casa in una gara che dovrebbe riservare spettacolo. In serata Cuiaba e Bahia si affronteranno in uno degli anticipi del turno di Brasileirao: anche in questo caso appare probabile un successo casalingo.

Pronostici altre partite

Le amichevoli tra Feyenoord e Zwolle e Salisburgo e Nordsjaelland dovrebbero riservare almeno tre gol complessivi. Almeno un gol per squadra invece in Az Alkmaar-Shakhtar Donetsk e Young Boys-Hertha Berlino. Match potenzialmente prolifico pure quello tra AIK e Hacken, valido per la giornata di Allsvenskan, la massima serie svedese.

Vincenti

• Viking (in Viking-Haugesund, Eliteserien, ore 18:00)

• Slavia Praga (in Slavia Praga-QPR, Amichevole, ore 17:00)

• Cuiaba (in Cuiaba-Bahia, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Wuhan Three Towns-Changchun Yatai, Super League – Cina, ore 13:35

• Ranheim-Sandnes, Obos-Ligaen, ore 15:00

• Sogndal-FK Jerv, Obos-Ligaen, ore 15:00

• Feyenoord-Zwolle, Amichevole, ore 13:00

• Salisburgo-Nordsjaelland, Amichevole, ore 15:30

Le partite da almeno due gol complessivi

• AIK-Hacken, Allsvenskan, ore 15:00

• Haka-Inter Turku, Veikkausliga, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Palmeiras-Flamengo, Brasileirao, ore 02:00

• AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk, Amichevole, ore 14:30

• Young Boys-Hertha Berlino, Amichevole, ore 16:00

• Inghilterra-Spagna, finale Euro Under 21, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio tra Farul Costanza e Sepsi OSK (in Farul Costanza-Sepsi, Supercoppa di Romania, ore 19:00)