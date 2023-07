Sinner e Berrettini, si torna sempre dove si è stati felici: è ufficiale

Sinner e Berrettini, squadra che vince non si cambia: l’annuncio ufficiale fa impazzire di gioia i tennissofili azzurri. Lo scorso anno ci avevano fatto sognare a occhi aperti. Avevano letteralmente dominato il girone A, ottenendo tre vittorie di lusso e superando, in questo preciso ordine, la Croazia, l’Argentina e la Svezia. Era stata una settimana straordinaria e non vedevamo l’ora, dunque, che scoccasse l’ora. Quell’ora lì. Quella della Coppa Davis, la storica competizione a squadre che è tornata ad appassionare gli italiani da quando a traghettare la Nazionale azzurra ci sono tre punte di diamante di tutto rispetto. Ecco spiegato, quindi, perché i tennissofili siano impazienti di rivedere i giganti dell’Italtennis in campo, a combattere per un obiettivo comune e per inorgoglire i loro tifosi. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 12 settembre. Sarà quello il giorno in cui, per il secondo anno consecutivo, i campioni di mister Volandri torneranno a battersi per regalare all’Italia il sogno di una vita. La cornice sarà sempre la stessa, quella della Unipol Arena, a Bologna. Il che rende doppiamente importante l’evento. L’appuntamento di settembre servirà anche, infatti, a permettere all’Emilia Romagna di rimettersi in piedi dopo l’alluvione dello scorso mese di maggio. Trattandosi di una competizione di respiro internazionale, va da sé che porterà in città turisti e appassionati provenienti da ogni dove. E, con essi, i relativi introiti economici.

Sinner e Berrettini di nuovo a Bologna per sognare

Il torneo, dicevamo, avrà inizio giorno 12, ma gli azzurri scenderanno in campo l’indomani. Debutteranno nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre e giocheranno contro il Canada. Il giorno successivo dovranno invece vedersela con il Cile e domenica, ad attenderli al varco, ci sarà infine la Svezia.

Squadra che vince non si cambia, motivo per il quale sarà ancora una volta Filippo Volandri a capitanare gli eroi azzurri nella competizione a squadre. “Il nostro – ha detto al Resto del Carlino – è un gruppo complicato con avversari di assoluto valore, a partire dai campioni in carica del Canada che ci hanno eliminato in semifinale. Ovviamente proveremo a prenderci la rivincita. Sarà stimolante affrontarli di nuovo, abbiamo ancora un paio di mesi prima di tornare sul campo dell’Unipol Arena. Bologna ci ha accolto con grande calore, trasmettendoci tutta la passione per questo sport, per la nazionale e per questa gloriosa competizione. Daremo il massimo anche per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga“.

I presupposti per fare bene, insomma, ci sono tutti. E poco importa se al di là della rete ci saranno, in occasione del debutto, i canadesi che lo scorso anno hanno vinto il trofeo. L’Italtennis può fare affidamento su tre giganti, Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti e con loro in campo, questo è poco ma sicuro, tutto può succedere.