I pronostici di venerdì 7 luglio: Eliteserien, Superettan e amichevoli

I pronostici di venerdì 7 luglio: in campo Eliteserien, Superettan e spazio alle amichevoli che possono regalare tanti gol in giro per l’Europa.

Anche questo venerdì c’è un’abbuffata di amichevoli, anche se gran parte dei top club europei sono ancora in vacanza. Giocherà l’Anderlecht, favorito contro la Lokomotiva Zagreb. Gol in arrivo in Viktoria Plzen-Amburgo, squadra quest’ultima che nello scorso campionato ha visto sfumare la promozione in Bundesliga prima all’ultima giornata e poi nello spareggio.

Si gioca anche in Algeria e Cina: vittorie probabili per Aso Chlef e Tianjin Tigers rispettivamente contro Constantine e Nantong Zhiyun.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono gol in giro per il mondo occhio a Js Saoura-Paradou, Meizhou Kejia-Chengdu Rongcheng, Albirex Niigata-Vissel Kobe, Ham-Kam-Aalesunds e Landskrona-Jonkopings Sodra.

Vincenti

• Tianjin Tigers (in Tianjin Tigers-Nantong Zhiyun, Super League – Cina, ore 13:00)

• Anderlecht (in Anderlecht-Lokomotiva Zagreb, Amichevole, ore 13:00)

• Aso Chlef (in Aso Chlef-Constantine, Ligue 1 Algeria, ore 18:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Anderlecht-Lokomotiva Zagreb, Amichevole, ore 13:00

• Meizhou Kejia-Chengdu Rongcheng, Super League – Cina, ore 13:00

• Viktoria Plzen-Amburgo, Amichevole, ore 18:00

Le partite da almeno due gol complessivi

• Tianjin Tigers-Nantong Zhiyun, Super League – Cina, ore 13:00

• Aso Chlef-Constantine, Ligue 1 Algeria, ore 18:15

• Js Saoura-Paradou, Ligue 1 Algeria, ore 18:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Albirex Niigata-Vissel Kobe, J League – Giappone, ore 12:00

• Ham-Kam-Aalesunds, Eliteserien, ore 19:00

Il “clamoroso”

Landskrona vincente e almeno un gol per squadra (in Landskrona-Jonkopings Sodra, Superettan, ore 19:00)