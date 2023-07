Gratta e Vinci nuovi buttati per terra: mistero quasi risolto a Verona

Gratta e Vinci nuovi buttati per terra: il mistero di ieri a Verona è stato quasi risolto. Rimane l’inciviltà di chi lo ha fatto

Ieri è stata una giornata particolare per i cittadini di Verona, precisamente quelli che ad un certo punto sono passati dalla stazione di Bovolone. Il motivo è presto spiegato.

I signori in questione infatti, ad un certo momento della propria giornata, hanno trovato sul primo binario diversi Gratta e Vinci non grattati che ovviamente, all’apparenza, sono sembrati tutti nuovi. Allertata la polizia, che ha constato che non si trattava di un furto, l’inganno c’era. Perché poi tanto nuovi quei tagliandi non erano. Infatti, chi ha deciso di buttarli, dimostrandosi incivile visto che erano tutti sulla strada, aveva deciso di utilizzare un trucco che noi, molto spesso, vi abbiamo spiegato da queste colonne. Un trucco che permette di essere certi o meno, senza nemmeno grattare – e quindi togliendo il gusto di quello che è un gratta e vinci – se hai vinto o meno.

Gratta e Vinci, ecco svelato il mistero

L’uomo – o la donna – che ha deciso di buttare quasi 300euro di Gratta e Vinci a terra, aveva infatti grattato solamente il codice a barre, e probabilmente tramite l’applicazione che anche voi dovreste usare in alcuni momenti della giornata, per sapere se avete vinto o meno, avevo visto che non c’era nessuna vincita in tutti quei tagliandi. Un gesto che spiega due cose, ovviamente.

Il primo è che non c’è bisogno di grattare nulla se non si ha voglia – ma perché comprarlo in caso? – e metterci solamente un secondo per capire se il biglietto è vincente o meno. Il secondo è che la fortuna gira anche se compri un solo tagliando, anche se non lo hai mai fatto durante la tua vita, e quello si rivela vincente. Sì, anche se acquisti molti biglietti non sei certo di aver vinto, non c’è nessuna davvero possibilità sicura di centrare il colpo grosso. Si tratta solo ed esclusivamente senza nessuna possibilità di essere smentiti di fortuna. E basta. La notizia di questo ritrovamento, con mistero annesso risolto, è stata riportata da L’Arena.