Musetti-Hurkacz, Wimbledon: diretta tv, streaming, orario, pronostico

Musetti-Hurkacz, è un match valido per i trentaduesimi di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Un pomeriggio di grandissimo tennis a Wimbledon, con tre italiani in campo: sì, oltre Berettini e Sinner gioca anche Musetti, che sarà impegnato contro Hurkacz. Un impegno assai difficile per l’italiano.

Si affrontano due uomini che sono nella Top 20 della classifica Atp, quindi il pronostico è assai difficile. Sicuramente il polacco ha affrontato due avversari molto abbordabili fino al momento, e ha potuto quindi mettere da parte delle importanti energie che potrebbero sicuramente servire contro il tennista italiano. Ha chiuso rapidamente, senza spendersi più di tanto. E questo realmente potrebbe fare la differenza.

Diciamoci la verità, anche per Lorenzo Musetti fino al momento le difficoltà sono state poche. Nessun set perso per l’italiano che prima ha fatto fuori Varillas e poi Munar. Insomma, tutto assai semplice e condizioni fisiche e mentali decisamente in crescita per l’azzurro. Un uomo che può davvero togliersi delle grandi soddisfazioni. Quello di oggi ovviamente è l’impegno più difficile, anche se gli scontri diretti sorridono al nostro connazionale. Due a uno in generale e nell’unico impegno sull’erba, sempre a Wimbledon nel 2021, ha vinto Lorenzo.

Dove vedere Musetti-Hurkacz in diretta tv e streaming

Il match valido i trentaduesimi di finale di Wimbledon tra Musetti e Hurkacz sarà trasmesso venerdì 7 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 13:30.

