Wimbledon, tabellone maschile: notizie e pronostici giovedì 6 luglio

Wimbledon, si profila un’altra giornata intensa a Church Road con diverse partite ancora da recuperare: notizie e pronostici.

La tregua concessa ieri dalla pioggia ha permesso di recuperare numerose partite ma resta il ritardo sulla tabella di marcia. Oggi a Wimbledon sono in programma i secondi turni che in realtà si sarebbe dovuti giocare ieri e che invece sono stati rinviati per sopraggiunta oscurità, ma rimangono da completare addirittura anche alcuni match di primo turno. Tra questi c’è il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sospeso già due volte.

Spostandoci nella parte alta del tabellone del singolare maschile, la sfida più attesa è quella tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas. L’idolo di casa, nonostante le 36 primavere, è partito con il botto, strapazzando il tre set il connazionale Peniston. Continua a non convincere invece il greco, che ha superato a fatica l’austriaco Thiem, lontanissimo dai fasti di un tempo. Murray ha sempre un rapporto speciale con i Championships e, sebbene fisicamente non sia più quello di qualche anno fa, non può non partire favorito contro il greco, apparsi in grande difficoltà quest’anno sull’erba. Per chi invece va a caccia di sorprese, dovrà tenere in considerazione il match tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino. Il veterano francese è ormai una sorta di bestia nera per il numero 3 al mondo e non a caso è in vantaggio 4-2 nei precedenti. Sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, tre settimane, fu proprio Mannarino ad estromettere il russo, più a suo agio su superfici come il cemento. Potrebbe correre qualche rischio Taylor Fritz, possibile avversario di Jannik Sinner negli ottavi. L’americano l’ha spuntata solo al quinto set contro il tedesco Hanfmann e non può permettersi di sottovalutare lo svedese Ymer: immaginiamo un match da almeno 32 game.

Spicca la sfida tra Cerundolo e Lehecka

Solidissimo al servizio, Milos Raonic è stato sbalorditivo al debutto contro l’ostico austriaco Novak. Il gigante canadese, reduce da due lunghi anni di stop, ha esordito con un successo in rimonta e, se il fisico regge, potrebbe diventare una delle sorprese di questo Slam.

Se dovesse continuare a servire con quelle percentuali, per lo statunitense Tommy Paul ci sarebbero ben poche speranze. Dovrebbero avere la meglio sui rispettivi avversari anche Harold Mayot e Marton Fucsovics, impegnati contro l’argentino Pella e l’americano Giron. Di nuovo in campo pure Francisco Cerundolo, primo argentino a trionfare sull’erba dopo quasi trent’anni: il nativo di Buenos Aires sabato scorso ha vinto il torneo di Eastbourne ed a Wimbledon ha debuttato con una vittoria sul portoghese Borges. Dovrà salire di livello, tuttavia, contro il ceco Jiri Lehecka, un altro esponente della Next Gen da tenere in considerazione: previsti almeno 4 set. Infine il russo Safiullin, perfetto al servizio nel primo match contro il veterano Bautista Agut, darà parecchio filo da torcere al francese Moutet.

Wimbledon, i possibili vincenti

Murray in Murray-Tsitsipas

Mannarino in Medvedev-Mannarino

Raonic in Raonic-Paul

Mayot in Pella-Mayot

Fucsovics in Giron-Fucsovics

Wimbledon, i match da almeno quattro set

Murray-Tsitsipas

Ymer-Fritz

Cerundolo-Lehecka

Moutet-Safiullin