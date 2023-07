Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 5 luglio

Wimbledon, nel tardo pomeriggio scendono in campo le giocatrici sorteggiate nella parte alta del tabellone: notizie e pronostici.

La pioggia che ieri si è abbattuta su Wimbledon ha impedito lo svolgimento di numerosi primi turni del tabellone singolare femminile, che sono stati rinviati ad oggi.

Nella speranza che il meteo sia più clemente – le previsioni sono ottimiste a riguardo – nella giornata odierna si giocheranno i primi match validi per il secondo turno. In campo le tenniste sorteggiate nella parte alta del tabellone, tra cui la numero uno al mondo Iga Swiatek. La superficie verde è proprio quella su cui la fenomenale giocatrice polacca ha dimostrato di avere più punti deboli ma il suo esordio contro l’ostica cinese Zhu è stato convincente. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros ha concesso solamente quattro game alla sua avversaria, confermando i progressi che si erano già visti una settimana fa nel torneo tedesco di Bad Homburg, dal quale è stata costretta a ritirarsi prima della semifinale per problemi gastrointestinali. Non dovrebbe riservare sorprese neppure la gara con la spagnola Sara Sorribes Tormo, che verosimilmente si arrenderà in due set.

Non vuole arrestare la sua corsa neppure Daria Kasatkina: la numero 10 del ranking Wta sta sfruttando lo slancio di Eastbourne – sabato scorso ha perso la finale con Madison Keys, sfiorando il suo primo titolo su erba – ma dovrà fare attenzione alla wild card britannica Jodie Burrage, che due giorni fa ha eliminato in due set (6-1 6-3) la statunitense McNally.

Equilibrio tra Mertens e Svitolina

Tra i risultati più sorprendenti usciti fuori lunedì scorso c’è l’eliminazione al primo turno di Coco Gauff, numero 7 al mondo, per mezzo della sua connazionale Sofia Kenin.

L’americana, vincitrice del’Australian Open 2020, sta provando faticosamente a tornare ai livelli di qualche anno fa ma rimane una giocatrice incostante. Parte favorita contro la cinese Wang, reduce dalla sua prima vittoria a Wimbledon, ma non è da escludere che perda almeno un set. Vittoria alla portata anche per la croata Petra Martic, impegnata contro la francese Parry: agevolata dal ritiro della ceca Fruhvirtova nel terzo set, la 32enne di Spalato sfrutterà la maggiore esperienza per domare la transalpina, comunque protagonista di un ottimo esordio. Fresca di titolo a Bad Homburg, la ceca Katerina Siniakova non ha avvertito la stanchezza nel primo turno contro la cinese Zheng, domata in due set. Probabile che si ripeta contro l’ucraina Tsurenko, che all’esordio ha faticato contro la statunitense Liu. È a un passo dall’eguagliare il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam la rumena Ana Bogdan, rinata in questa stagione su erba: l’americana Parks non è un ostacolo invalicabile. Più equilibrate, infine, le sfide tra Podoroska e Azarenka e soprattutto quella tra Mertens e Svitolina: entrambe potrebbero terminare al terzo set.