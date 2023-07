Wimbledon, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 4 luglio

Wimbledon, nella seconda giornata dei Championships scendono in campo ben sei azzurre: notizie e pronostici.

La prima giornata dei Championships è stata caratterizzata, guarda un po’, dalla famigerata pioggia londinese, che ha impedito lo svolgimento di numerosi match, sia per quanto riguarda il tabellone del singolare maschile che di quello femminile. Due italiane, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, non hanno neanche potuto iniziare i rispettivi incontri.

Scenderanno in campo oggi, insieme alle altre quattro azzurre sorteggiate nella parte bassa del tabellone: Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi. In tarda mattinata tocca alla veterana Errani, che non parte favorita contro l’americana Madison Brengle: la bolognese non ha mai amato particolarmente la superficie verde ma potrebbe creare qualche grattacapo ad una giocatrice che non è certo un’erbivora. Impegno proibitivo per la Paolini, che incrocerà la propria racchetta con quella di Petra Kvitova, una delle possibili outsider per la vittoria finale. Secondo turno alla portata invece per Bronzetti e Giorgi, le italiane che hanno fatto meglio nei tornei di preparazione allo Slam londinese. Oggi è anche il giorno del debutto della campionessa in carica, Elena Rybakina. La kazaka, costretta a ritirarsi dal Roland Garros, nell’ultimo mese ha giocato esclusivamente a Berlino, uscendo al terzo turno: non dovrebbe correre rischi, tuttavia, contro la statunitense Rogers. Con ogni probabilità supereranno il primo turno senza problemi anche le altre big, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur, che affronteranno rispettivamente Udvardy e Frech.

Le altre partite in programma oggi

La tedesca Tatjana Maria lo scorso anno stupì tutti, arrivando a giocare per la prima volta in carriera una semifinale Slam. Nonostante i 35 anni, potrebbe rivelarsi una mina vagante anche in quest’edizione: la rumena Sorana Cirstea dovrà fare molta attenzione.

Può sovvertire i pronostici anche la canadese Rebecca Marino, che a differenza della sua prossima avversaria, la rumena Begu, ha già giocato qualche partita su erba, facendo anche discretamente bene. Si preannunciamo molto equilibrate le sfide tra la greca Maria Sakkari e l’ucraina Marta Kostjuk e tra la belga Yanina Wickmayer e la russa Anna Blinkova: è probabile che servirà il terzo set per decidere chi staccherà il pass per il secondo turno. Parte favorita Mirra Andreeva, la classe 2007 che sta facendo passi da gigante: la cinese Wang ha vinto ben cinque partite tra Birmingham ed Eastbourne ma dovrebbe soccombere contro la teenager russa. Nei match Zhao-Korpatsch, Muchova-Niemeier e Haddad Maia-Putintseva ci aspettiamo infine almeno 20 game complessivi.