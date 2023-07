Serie A 2023/2024, sorteggio calendario: la diretta testuale

Serie A 2023/2024, si alza oggi il sipario sul prossimo campionato: ecco tutte le date e le prime giornate di campionato. Svelato il calendario

Si alza il sipario sulla nuova stagione. Con una grossa novità intanto: sì, nei giorni immediatamente successivi alla fine della giornata, gli audio Var degli episodi più controversi di ogni turno, verranno resi pubblici, così da poter capire con quale criterio un direttore di gara ha preso quella decisione.

“Non abbiamo nulla da temere” ha detto Gravina in conferenza stampa qualche giorno fa, e questo è senza dubbio un passo importante nella questione. Insomma, si potrà finalmente sentire quello che in campo e da Liscone si dicono. Ora, il punto adesso è un altro: oggi infatti verranno svelati i calendari del prossimo campionato che saranno presentati dalla giornalista di Dazn Giorgia Rossi. La compilazione delle giornate di Serie A si potrà seguire in diretta appunto sulla piattaforma di streaming che, anche per la prossima stagione ha i diritti della massima serie, e anche sul canale Youtube della Lega Calcio. Insomma, c’è il modo di vederlo.

Serie A 2023/2024, il sorteggio LIVE

Se non avete la possibilità di guardare in diretta il sorteggio da nessuna parte, non c’è nessun problema ovviamente: noi del Veggente seguiremo in diretta per voi l’evento e in maniera costante vi aggiorneremo su quello che succede. Dalle 12,30 si parte, con una modifica rispetto a quello che era l’orario iniziale di mezz’ora.

SORTEGGIO SERIE A, DIRETTA TESTUALE