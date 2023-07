Paula Badosa, non è più un segreto: galeotto fu il Foro Italico

Paula Badosa, tutto ha avuto inizio nella magica cornice della città eterna: il romantico racconto a tradimento fa sospirare i fan.

I Ferragnez e i Brangelina sono quelli indubbiamente più famosi. I primi nella storia, forse. I nomi macedonia, quelli cioè che fondono due nome propri di persona, sono però ormai ovunque. Un vero e proprio fenomeno linguistico che si è diffuso grazie all’immenso potere dei social network.

Chiara Ferragni e Fedez e Brad Pitt e Angelina Jolie non sono le sole coppie per le quali è stato creato un “nomignolo”, o portmanteau che dir si voglia. Anche per la nuova coppia del tennis ne è stato creato uno che ha già preso piede. Badosa e Tsitsipas stanno insieme da poco, eppure questo amore nato sotto rete piace al punto tale che anche per loro è stato coniato uno di questi “neologismi” tutti social. Loro non sono più Paula e Stefanos, ma gli Tsitsidosa. Hanno ricevuto la benedizione del popolo del tennis e ora non si parla d’altro, praticamente, che di loro due.

Sono ben assortiti, esilaranti, innamoratissimi e super social. Fanno tutto insieme – incluso allenarsi con papà Apostolos, allenatore del campione greco – e sembra che siano fidanzati da una vita, altro che da una manciata di mesi. Ma, a tal proposito, avete idea di come sia iniziata la love story? Se la risposta è no, e se siete curiosi di saperne di più, allora dovreste assolutamente continuare a leggere: stiamo per rivelarvi il loro segreto.

Paula Badosa e Tsitsipas, Roma nel cuore per sempre

A vederli sembrano una coppia di lungo corso, ma la bella iberica e il dio greco del tennis non si frequentano da così tanto tempo. Anche perché lei, fino a qualche settimana prima che ufficializzassero la loro storia, stava con il modello cubano Juan Betancourt.

Galeotta è stata, a quanto pare, la magica Roma. È stato proprio in occasione degli Internazionali d’Italia, che sono stati disputati in primavera al Foro Italico, che Tsitsipas ha preso coraggio e fatto la prima mossa. “Tradendo” la Badosa e rivelando quello che fino ad ora era stato segreto, Stefanos ha raccontato, in una recente intervista, di aver scritto a Paula il 12 maggio scorso, congratulandosi con lei per l’ottima prestazione contro Ons Jabeur. Era stata una partita memorabile e così il greco aveva colto la palla al balzo per iniziare a chiacchierare con lei tramite chat. Qualche settimana dopo lei era stata avvistata in tribuna, al Roland Garros, durante una partita di Tsitsipas. Segno, chiaramente, che la frequentazione era già iniziata.

Tutto è successo, dunque, in un arco temporale molto ristretto. Ma era scritto, questo pensa Stefanos, nel destino: “La verità – ha detto – è che lei era una mia grande fan prima di questo e lo ero anch’io, per come gioca. Mi piacevano anche il suo carattere e la sua personalità. Era una cosa comune, da entrambe le parti“. “In un certo senso – ha aggiunto – mi sento come se mi stessi innamorando per la prima volta nella mia vita. Non mi sarei mai aspettato che accadesse e questo mi dà una nuova prospettiva sulla vita. Mi rende una persona più felice. Se vinco titoli o perdo, non mi importa”. E la magia dei Tsitsidosa è solo all’inizio.